Путин готовится к онлайн-саммиту

Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме онлайн
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин примет участие в внеочередном саммите БРИКС, который пройдет в формате видеоконференции в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. 

"Уже буквально через несколько дней будет в формате видеоконференции саммит БРИКС. Путин будет принимать участие посредством видеоконференции», — заявил представитель Кремля в ходе форума. Его слова передает ТАСС. 

Ранее бразильские СМИ информировали, что внеочередной онлайн-саммит БРИКС созывает президент Бразилии Лула да Силва. По предварительным данным, заседание запланировано на 8 сентября. Главными темами встречи станут сохранение принципов многополярного мироустройства, а также согласование общей позиции стран-участниц по поводу тарифных мер и санкционной политики США. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят меры по усилению экономической кооперации и политического диалога в условиях внешнего давления.

В саммитах БРИКС участвуют лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Формат видеоконференции был выбран для обеспечения оперативности обсуждения актуальных международных вопросов и координации действий участников блока.

