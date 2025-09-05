В MAX добавили безопасный режим для защиты данных школьников

С началом нового учебного года в национальном мессенджере MAX был внедрен новый функционал для повышения безопасности учащихся. Теперь в образовательном пространстве «Сферум» по умолчанию включен «Безопасный режим» для всех пользователей с ролью «учащийся». Об этом сообщили в пресс-службе ВК.

«„Безопасный режим“ предполагает по умолчанию выставленные настройки приватности — „Контакты“. Это означает, что найти и связаться с пользователем можно только в случае, если у его собеседника есть контакт пользователя в МАХ», — говорится в сообщении. 

Для дополнительной безопасности все контакты в «Сферуме» проходят обязательную верификацию. Администраторы образовательных организаций подтверждают списки учащихся и педагогов, а также синхронизируют их с электронными дневниками.

Одна из ключевых функций «Безопасного режима» — возможность скрыть профиль от поиска по номеру телефона. Приглашения в чаты также можно ограничить от посторонних. Пользователи и их родители могут самостоятельно изменить ряд параметров в разделе «Приватность».

Ранее «Сферум» завершил все необходимые интеграционные процессы с национальным мессенджером MAX при поддержке Минпросвещения России. С нового учебного года сервис постепенно внедряется в школах пилотных регионов.

