05 сентября 2025

Мантуров: Россия — единственная страна, полностью производящая самолеты

Мантуров заявил, что производство самолетов стало вынужденной мерой
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что курс на технологическую независимость страны стал вынужденной мерой в ответ на внешние вызовы. Об этом Мантуров сообщил во время рабочей поездки в Самару.

«Нет такой страны в мире, которая абсолютно производит сама все: от болта до интерьера», — сказал Мантуров, комментируя производство самолетов в России. Его слова приводит корреспондент кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева.

Помимо этого, Министр просвещения подчеркнул, что самостоятельное производство самолетов стало вынужденной мерой. Он также добавил, что Россия была заинтересована в международной кооперации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самарскую область. В рамках поездки глава государства планирует посетить одно из крупнейших предприятий региона, а также провести совещание с участием представителей федерального правительства и руководства ведущих компаний России.

