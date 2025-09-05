Путин приехал в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самарскую область . Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, в программе президента — посещение одного из крупнейших предприятий области, а также совещание с участием членов правительства РФ и руководителей ведущих российских компаний.
«Планирую доложить Главе государства о социально-экономическом развитии Самарской области, текущих результатах и планах работы, комплексной программе „Самара 450“ и ключевых проектах», — написал Федорищев в telegram-канале. Он отметил, что визит президента позволит обсудить вопросы развития региона на самом высоком уровне.
Ранее, в сентябре 2025 года, Владимир Путин уже посещал регионы Приволжского федерального округа — в частности, он побывал в городе Саров Нижегородской области, где провел встречи с представителями атомной отрасли и руководством региона. Такие рабочие поездки президента традиционно сопровождаются обсуждением ключевых для регионов проектов и социально-экономических вопросов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.