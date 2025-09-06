Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военных ударов по наркокартелям, которые, по данным Вашингтона, действуют на территории Венесуэлы. Об этом сообщила телекомпания CNN.
«Президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, в том числе по целям внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро», — рассказал телеканал, ссылаясь на источники, осведомленные о планах администрации.
Удары по предполагаемым наркогруппировкам должны усилить влияние Вашингтона на руководство Венесуэлы и его окружение. Целью таких мер является создание ситуации, при которой ближайшие соратники Мадуро начнут задумываться о целесообразности сохранения власти нынешнего президента. Окончательное решение о начале операций пока не принято.
Ранее, 19 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп готов использовать все доступные инструменты, включая военные, для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. Тогда же она не стала подтверждать или опровергать сообщения о прибытии американских военных кораблей к берегам страны, отметив, что администрация рассматривает широкий спектр мер для сдерживания угрозы и действует в рамках национальных интересов.
