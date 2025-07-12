Россия изменила стратегию на фронте, атакуя ТЦК: чего хотят добиться ВС РФ и почему часть украинцев рада этому

ВС РФ наносят целенаправленные удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в русскоязычных регионах Украины: Полтава, Харьков, Запорожье (часть, подконтрольная Киеву) и Кривой Рог. Целью новой стратегии является срыв насильственной мобилизации, которая уже приобрела масштабный характер на этих территория.
При этом мнение мирных украинцев и сотрудников военкоматов по этому поводу кардинально различается — одни бегут в страхе, а другие поддерживают операцию. Кроме того российские власти неоднократно подчеркивали, что бойцы наносят удары исключительно по военным объектам ВСУ и не затрагивают гражданскую инфраструктуру. В каких украинских регионах были поражены военкоматы и как на подобное смотрят жители страны — в материале URA.RU.
В каких регионах Украины были уничтожены ТЦК
ВС РФ с конца июня 2025 года систематически наносят удары по украинским военкоматам, преимущественно в русскоязычных областях. Это вызвало широкий резонанс среди жителей страны: часть из них поддерживает атаки, передавая координаты местных ТЦК, в то время как сами сотрудники этих учреждений испытывают страх и покидают рабочие места. По данным РБК-Украина, за последнюю неделю было зафиксировано как минимум пять атак на военкоматы:
- 30 июня: удар дроном в Кривом Роге (Днепропетровская область) был нанесен по зданию рядом с ТЦК;
- 3 июля: в Полтаве атакованы два ТЦК — городской и областной. Удар по городскому центру вызвал пожар, а атака рядом с областным учреждением привела к возгоранию частного жилого дома;
- 6 июля: российские дроны, предположительно типа «Герань», поразили ТЦК в Кременчуге (Полтавская область);
- 7 июля: атаки зафиксированы в Харькове и Запорожье (подконтрольная Киеву часть Запорожской области). По данным telegram-канала Shot, в результате этого в Харькове было ликвидировано до 35 украинских военных, включая само руководство ТЦК.
Зачем ВС РФ бьют по ТЦК
В русскоязычных областях Украины насильственные отправки на фронт достигли пика — людей забирают в армию прямо с улицы. Эти действия приводят к протестам среди населения страны, особенно в Харькове, Запорожье и Днепропетровской области.
При этом новая стратегия российских войск, по словам сенатора от Херсонской области, члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Константина Басюка, направлена на подрыв мобилизационных усилий в таких регионах. Бойцы разрушают здания военкоматов и ликвидируют находящиеся в архивах учреждений данные о военнообязанных.
Однако география ударов охватывает не только восточные регионы Украины, но и центральные и западные области. Атаки имеют двойное назначение, заявил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов в интервью 360.ru.
Стратегическое значение
Уничтожение зданий ТЦК приводит к потере данных о призывниках, которые сложно восстановить. «На это понадобится время — это оттянет мобилизационный ресурс», — отметил эксперт.
Психологический эффект
Дневные атаки вызывают страх у сотрудников военкоматов, которые «нервничают, опасаясь за свою жизнь». Это приводит к тому, что они начинают покидать рабочие места.
Сведения об украинских военкомах были переданы России
На данный момент личные данные 254 сотрудников ТЦК на Украине оказались в распоряжении подполья. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся. Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине», — заявил Лебедев. Кроме того, по данным силовиков, соответствующие структуры уже получили полный список военкомов в Одессе.
Известно, что в базе содержатся телефоны, адреса, номера паспортов, электронные почты и аккаунты в мессенджерах работников военкоматов из пяти районов Львовской области, включая как рядовых сотрудников, так и руководителей. Лебедев добавил, что передача данных связана с тем, что деятельность ТЦК в стране приводит к разлучению украинских семей.
К чему приведут удары по ТЦК
Данилов считает, что атаки по военным учреждениям уже дают эффект, потому что их сотрудники бегут с рабочих мест. Так, после атак в Полтаве и Харькове часть работников местных ТЦК эвакуировалась, а некоторые центры даже приостановили свою работу. Многие военкомы хотят сбежать в Румынию, потому что боятся работать под обстрелами ВС РФ, идти на фронт им тоже страшно заявили представители пророссийского подполья. Как сообщил telegram-канал Mash, армия России уже вывела из строя около 10% военкоматов по всей Украине — примерно 30 из 300 зданий.
Однако Виталий Данилов предупреждает, что полностью сорвать мобилизацию в стране вряд ли удастся. «Украинские власти начнут действовать по привычке — камуфлировать военкоматы среди социальных объектов», — отметил Данилов, приведя в пример ТЦК под Николаевом, размещенный на первом этаже интерната. Подобное осложняет дальнейшее проведение операции — Россия не наносит удары по гражданским объектам, поражая только военную инфраструктуру противника.
Как жители Украины отреагировали на удары
Реакция гражданских
Часть жителей русскоязычных регионов активно поддерживает атаки, передавая координаты ТЦК пророссийскому подполью. Представитель херсонского сопротивления отметил: «Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. После поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще».
Он добавил, что украинцы мотивированы желанием остановить текущую насильственную мобилизацию. По их мнению, она угрожает гражданской безопасности.
«За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада. Это во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников», — заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Реакция военкомов
Среди сотрудников ТЦК нарастает беспокойство из-за подобных атак. Их о пасения не беспочвенны: в различных районах Украины жители начали протестовать против деятельности военных комиссариатов. Так, они объединяются в группы из более чем 20 человек, выставляют дежурных в подъездах домов и следят за тем, чтобы представители ТЦК не смогли проникнуть внутрь строений. Военкомы не решаются противостоять столь многочисленной толпе.
Примечательно, что положительные последствия подобных ударов России отмечают украинские бойцы. Как сообщил РИА «Новости» экс-военный ВСУ, перешедший на сторону ВС РФ, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Боб», атаки беспилотников типа «Герань» ведут к постепенному сокращению числа случаев принудительной мобилизации на территории страны.
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