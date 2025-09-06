В Бразилии объяснили важность участия Путина в предстоящем саммите БРИКС

Участие президента России Владимира Путина во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции усилит статус встречи и значимость ее итоговых решений. Об этом сообщил депутат Конгресса Бразилии Реймонт Отони.
«[В отношении саммита] я настроен очень оптимистично, особенно узнав, что президент России Владимир Путин уже подтвердил свое участие», — отметил Отони в интервью для агентства Agеncia Brasil. Он подчеркнул, что присутствие Путина на саммите станет важным сигналом для всего объединения, по его словам, в ходе встречи будет обсуждаться совместный ответ стран БРИКС на тарифные меры США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября по инициативе президента Бразилии Лулы да Силвы. Главными вопросами встречи станут выработка общей позиции по тарифным мерам США и укрепление экономического взаимодействия стран-участниц на фоне внешнего давления.
