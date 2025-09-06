Шаляпин высказался о скандале с Тарасовой и раскритиковал российские законы

Российский певец Прохор Шаляпин (настоящее имя Андрей Захаренков) высказался о задержании актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали за контрабанду наркотиков. Исполнитель выразил недоумение российским законам.
«Категорически против запрещенных веществ, которыми дурманят молодежь и губят, но! У нас что за убийство, что за 0,4 мл этого вещества для личного пользования, которое в некоторых странах вообще легализовано — 6 лет тюрьмы, практически одинаковое наказание! Кто писал эти кодексы и прописывал статьи наказаний просто большой вопрос!», — приводит слова Шаляпина telegram-канал Super.ru.
Певец выразил поддержку Тарасовой. Он сообщил, что достаточным наказанием будет условный срок. Шаляпин добавил, что, по его мнению, лучшим наказанием для актрисы в этой ситуации будет месяц общественных работ. «Это не угроза обществу, это ее личное употребление и ошибка, за которую не стоит человеку ломать жизнь!», — сказал исполнитель.
Актриса Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово по прибытии рейсом из Тель-Авива по подозрению в попытке ввоза запрещенных веществ. В ходе досмотра у нее был найден вейп, содержащий гашишное масло. Проведенная экспертиза подтвердила наличие наркотического вещества, после чего в отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Максимальное наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Позже стало известно, что суд решил не лишать свободы девушку. Тарасовой был избран запрет на определенные действия.
