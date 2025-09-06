Назван вред от зеленого картофеля

Зеленый картофель может привести к тяжелым отравлениям: под воздействием солнечного света и при хранении при температуре выше 4°C в картофеле резко увеличивается содержание токсичного вещества — соланина. Об этом рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.
«Даже 2–5 мг соланина на 1 кг веса тела могут вызвать отравление: тошнота, рвота, боли в животе, головокружение, в тяжелых случаях — галлюцинации и угнетение центральной нервной системы», — пояснила Кулач в интервью "Газете.ru". Эксперт уточнила, что кипячение и жарка разрушают лишь часть токсина, поэтому полностью обезопасить продукт термической обработкой не получится.
Ранее эксперты предупреждали, что из-за дождливого лета и застоя воды на участках картофель часто начинает гнить, а при неправильном хранении клубни могут позеленеть. После выкопки картофель советуют просушивать в тени и хранить в прохладном, сухом месте, чтобы избежать как гнили, так и накопления опасного соланина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.