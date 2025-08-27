Отравление грибами: что делать, чтобы спасти себе жизнь — инструкция от врача

Ежегодно грибной сезон в России традиционно сопровождается всплеском отравлений грибами. Ходить по грибы любят миллионы людей, но невнимательный сбор грозит серьезными последствиями. Врачи не устают напоминать: даже опытный грибник может ошибиться, перепутав съедобный вид с ядовитым. О том, как узнать отравление грибами и что делать — в материале URA.RU.
Насколько опасно отравление грибами
Съесть не тот гриб намного опаснее, чем отравиться многими другими продуктами, отмечает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Отравление грибами — это не просто пищевое расстройство, а потенциально смертельно опасное состояние. Тошнотой и урчанием в животе здесь можно не отделаться и последствия часто оказываются гораздо серьезнее», — подчеркнула эксперт.
Первые симптомы отравления грибами
В отличие от банального несварения, при котором недомогание наступает почти сразу, ядовитые грибы часто дают о себе знать лишь спустя несколько часов. Это время токсинам достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб здоровью человека.
«Главная опасность заключается в том, что симптомы часто появляются через несколько часов после употребления грибов, когда токсины уже вызвали повреждение печени и почек», — объясняет гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Чем меньше время между приемом грибов и первыми признаками, тем легче протекает отравление. Но если симптомы «запаздывают», это тревожный сигнал: яд уже успел распространиться по организму.
Например, отравление мухоморами, ложными опятами и некоторыми сыроежками обычно дает о себе знать довольно быстро — через полчаса, реже через 5–6 часов.
В то же время, если отравиться бледной поганкой, то симптомы могут проявиться лишь через 10-12 часов. Это создает опасное чувство мнимого благополучия, когда человек уверен, что с ним «все обошлось». На деле же токсины уже поражают печень и почки.
Как понять, что отравился грибами
Картина отравления зависит от того, какие грибы оказались в тарелке. Условно все ядовитые виды можно разделить на те, что вызывают преимущественно желудочно-кишечные расстройства, и те, что поражают жизненно важные органы.
«Ложные опята и некоторые сыроежки провоцируют тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. При отравлении мухоморами у пострадавшего, с перечисленными симптомами, может появиться сильное слюноотделение, сужение зрачков, перебои в работе сердца и даже затрудненное дыхание», — предупредила эксперт.
Гораздо тяжелее протекают отравления бледной поганкой и схожими с ней видами. Спустя полдня у человека внезапно возникает резкая тошнота, рвота, сильные боли в животе и мучительная жажда. Позже добавляются судороги и признаки обезвоживания. Такое состояние опасно тем, что быстро нарушает баланс электролитов, что отражается на работе сердца и нервной системы.
Опасное улучшение самочувствия после отравления грибами
Еще одна особенность отравления грибами — период «мнимого улучшения». Через день-два после первых приступов состояние может неожиданно улучшиться: рвота прекращается, боли утихают, и создается впечатление, что болезнь отступает.
«Это опасная иллюзия, так как печень и почки уже пострадали. Может возникнуть желтуха, нарушается отток мочи и свертываемость крови. Без медицинской помощи отравление может привести к коме и смерти», — предупредила Екатерина Кашух.
Что делать при отравлении грибами
Главное правило при отравлении грибами — не терять время. При первых же подозрениях на отравление нужно вызвать скорую помощь. Даже если симптомы пока кажутся слабыми, они могут усилиться в ближайшее время. До приезда медиков важно помочь организму избавиться от яда:
- Дать пострадавшему как можно больше чистой воды. Это снижает риск обезвоживания и помогает вымывать токсины.
- Постараться вызвать рвоту. Это даст шанс удалить часть опасных веществ до того, как они окончательно всосались.
- Принять сорбенты — активированный уголь, энтеросгель или другие препараты, способные связывать токсины.
При этом ни в коем случае нельзя давать противорвотные или противодиарейные препараты пострадавшему: организм естественным образом пытается вывести яд, и мешать процессу не стоит. «Также нельзя пытаться лечить отравление с помощью алкоголя — он только ускорит всасывание ядов», — напоминает Екатерина Кашух.
Если есть возможность, стоит сохранить остатки подозрительных грибов. Это поможет врачам быстрее установить причину и подобрать лечение.
