Как не допустить гниение картошки из-за дождей: советы опытного садовода

Садовод Самойлова: если участок низкий и сырой — гниение картошки неизбежно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многие дачники сталкиваются с проблемой гнили картофеля
Многие дачники сталкиваются с проблемой гнили картофеля Фото:

Дождливое лето — беда для огородника. И главная проблема — гниение картофеля из-за застоя воды. Чтобы не потерять урожай, нужно знать, как правильно подготовить грядки и сохранить клубни. Как избежать гниения картофеля URA.RU рассказала садовод с 30-летним стажем, блогер, автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.

Чем опасна влага для картофеля

Влага — главный враг картофеля в дождливое лето. Застоявшаяся вода в почве лишает клубни кислорода, нарушая их дыхание и обмен веществ. В таких условиях активизируются патогенные микроорганизмы: бактерии и грибы, которые и вызывают гниение. Без доступа воздуха почва становится анаэробной, провоцируя развитие гнилостных процессов. Кроме того, переувлажнение замедляет фотосинтез и усвоение питательных веществ, ослабляя растения и повышая их восприимчивость к болезням.

Повышенная влажность создает благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных инфекций
Повышенная влажность создает благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных инфекций
Фото:

Почему картошка гниет в дождливое лето

«Если участок низкий и сырой, гниение клубней будет неизбежным. Вода застаивается, и через пару недель дождей картошка начинает портиться», — отмечает URA.RU садовод Светлана Самойлова.

Главная причина порчи — длительное нахождение в мокрой и холодной почве, особенно во влажное дождливое лето. К сожалению, устойчивых к гниению сортов картофеля не существует, говорит эксперт. Любой корнеплод в таких условиях рискует загнить. Если ваш участок склонен к застоям воды — лучше заранее позаботиться о приподнятых грядках или выбирать другое место для посадок.

Как избежать гниения

Самый надежный способ защитить клубни — сделать грядки выше уровня земли.

«Грядки должны быть настолько приподняты, чтобы даже после сильных ливней вода не задерживалась. У меня грядки подняты на 40 сантиметров — и никаких проблем с гниением», — делится эксперт.

Для устойчивости грядки можно укрепить борта досками, шифером или любым другим материалом — чтобы земля не осыпалась и сохраняла нужную высоту.

Если посадок немного, советует Самойлова, можно поставить дуги и накрыть пленкой, оставив торцы открытыми. Это частично защитит клубни от влаги, но ненадолго.

«Честно говоря, если у вас болото, а грядки не приподняты, гниль неизбежна. Тогда стоит либо выкопать картошку пораньше и съесть, либо подумать о других растениях», — говорит садовод.

Она добавляет: «Если нет возможности сделать высокие грядки — лучше засейте газон, чем мучаться с гниющей картошкой».

Почему мульча не помогает в низинах

«Мульчирование задерживает влагу и ухудшает воздухопроницаемость почвы. На низинах это усугубит проблему, гниение будет еще сильнее», — предупреждает Светлана Самойлова.

Поэтому мульчировать картошку в сырых местах не стоит, там спасут только высокие грядки.

Фитофтора и гниение: как не перепутать

Фитофтора — грибковое заболевание, которое поражает в основном листья и стебли картофеля.

«Гниет овощ — это когда клубень мягкий, с признаками гнили. А фитофтора — это желто-коричневые пятна на листьях, которые постепенно сохнут и опадают. При сильном поражении пятна бывают и на клубнях, но чаще всего страдают именно листья», — разъясняет садовод.

Важно понимать, что фитофтора и гниение — разные проблемы, хотя обе связаны с влажной погодой.

Дожди часто вызывают гниль картофеля, особенно если они затяжные и выпадают при высокой температуре
Дожди часто вызывают гниль картофеля, особенно если они затяжные и выпадают при высокой температуре
Фото:

Как определить первые признаки гниения картофеля

Визуальные признаки:

  • На клубнях появляются маленькие темные или коричневые пятнышки, которые со временем увеличиваются.
  • Кожа становится морщинистой, словно подсохшей, или наоборот, слишком мягкой и влажной.
  • Иногда видна легкая слизь или блестящая поверхность — это сигнал начала разложения.
  • Появляется неприятный затхлый запах — его точно нельзя игнорировать.

Тактильные признаки:

  • При нажатии пораженные участки мягкие и легко проминаются, в отличие от плотных здоровых клубней.
  • Иногда ощущается влажность внутри клубня — это уже развивающаяся гниль.

Что делать, если гниение все-таки началось

Если гниение все-таки появилось, важно действовать быстро, чтобы спасти хотя бы часть урожая. Во-первых, тщательно переберите картошку — убирайте все мягкие, потемневшие и с неприятным запахом клубни. Такие уже не спасти и они могут заразить здоровые.

Здоровые и плотные клубни нужно просушить в тени на воздухе пару дней, чтобы убрать лишнюю влагу. Нельзя оставлять картошку на солнце — она может позеленеть и стать ядовитой.

Если есть возможность, лучше сразу убрать картофель на хранение в сухое прохладное место с хорошей вентиляцией — подвал или кладовку. Следите, чтобы температура не была слишком высокой — тепло ускорит гниение. И еще один лайфхак: если есть признаки гнили на поверхности, аккуратно срежьте поврежденные участки ножом, чтобы спасти остальную часть клубня. Но использовать такие клубни для длительного хранения не советуют — лучше сразу употребить в пищу.

Как правильно выкапывать и хранить картошку в дождливое лето

Картошку обычно выкапывают, когда полностью поляжет ботва — чаще всего это в так называемую «неделю бабьего лета» в сентябре, примерно с 10 по 15 число. Важно, чтобы перед выкопкой было несколько сухих и солнечных дней — так клубни успевают подсохнуть и меньше повреждаются.

«После выкопки картошку желательно пару дней подсушить на тени, рассыпав на сетке или нетканом материале. Это помогает убрать лишнюю влагу с поверхности клубней и подготовить их к хранению. Если выкопали много, оставлять картошку на открытом воздухе дольше двух дней не стоит — она может позеленеть и испортиться», — указывает специалист.

Для долгого хранения нужны хорошие условия: сухой, прохладный подвал с вентиляцией, чтобы клубни «дышали» и не загнивали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дождливое лето — беда для огородника. И главная проблема — гниение картофеля из-за застоя воды. Чтобы не потерять урожай, нужно знать, как правильно подготовить грядки и сохранить клубни. Как избежать гниения картофеля URA.RU рассказала садовод с 30-летним стажем, блогер, автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова. Чем опасна влага для картофеля Влага — главный враг картофеля в дождливое лето. Застоявшаяся вода в почве лишает клубни кислорода, нарушая их дыхание и обмен веществ. В таких условиях активизируются патогенные микроорганизмы: бактерии и грибы, которые и вызывают гниение.  Без доступа воздуха почва становится анаэробной, провоцируя развитие гнилостных процессов. Кроме того, переувлажнение замедляет фотосинтез и усвоение питательных веществ, ослабляя растения и повышая их восприимчивость к болезням. Почему картошка гниет в дождливое лето «Если участок низкий и сырой, гниение клубней будет неизбежным. Вода застаивается, и через пару недель дождей картошка начинает портиться», — отмечает URA.RU садовод Светлана Самойлова. Главная причина порчи — длительное нахождение в мокрой и холодной почве, особенно во влажное дождливое лето. К сожалению, устойчивых к гниению сортов картофеля не существует, говорит эксперт. Любой корнеплод в таких условиях рискует загнить. Если ваш участок склонен к застоям воды — лучше заранее позаботиться о приподнятых грядках или выбирать другое место для посадок. Как избежать гниения Самый надежный способ защитить клубни — сделать грядки выше уровня земли. «Грядки должны быть настолько приподняты, чтобы даже после сильных ливней вода не задерживалась. У меня грядки подняты на 40 сантиметров — и никаких проблем с гниением», — делится эксперт. Для устойчивости грядки можно укрепить борта досками, шифером или любым другим материалом — чтобы земля не осыпалась и сохраняла нужную высоту. Если посадок немного, советует Самойлова, можно поставить дуги и накрыть пленкой, оставив торцы открытыми. Это частично защитит клубни от влаги, но ненадолго. «Честно говоря, если у вас болото, а грядки не приподняты, гниль неизбежна. Тогда стоит либо выкопать картошку пораньше и съесть, либо подумать о других растениях», — говорит садовод. Она добавляет: «Если нет возможности сделать высокие грядки — лучше засейте газон, чем мучаться с гниющей картошкой». Почему мульча не помогает в низинах «Мульчирование задерживает влагу и ухудшает воздухопроницаемость почвы. На низинах это усугубит проблему, гниение будет еще сильнее», — предупреждает Светлана Самойлова. Поэтому мульчировать картошку в сырых местах не стоит, там спасут только высокие грядки. Фитофтора и гниение: как не перепутать Фитофтора — грибковое заболевание, которое поражает в основном листья и стебли картофеля. «Гниет овощ — это когда клубень мягкий, с признаками гнили. А фитофтора — это желто-коричневые пятна на листьях, которые постепенно сохнут и опадают. При сильном поражении пятна бывают и на клубнях, но чаще всего страдают именно листья», — разъясняет садовод. Важно понимать, что фитофтора и гниение — разные проблемы, хотя обе связаны с влажной погодой. Как определить первые признаки гниения картофеля Визуальные признаки: Тактильные признаки: Что делать, если гниение все-таки началось Если гниение все-таки появилось, важно действовать быстро, чтобы спасти хотя бы часть урожая. Во-первых, тщательно переберите картошку — убирайте все мягкие, потемневшие и с неприятным запахом клубни. Такие уже не спасти и они могут заразить здоровые. Здоровые и плотные клубни нужно просушить в тени на воздухе пару дней, чтобы убрать лишнюю влагу. Нельзя оставлять картошку на солнце — она может позеленеть и стать ядовитой. Если есть возможность, лучше сразу убрать картофель на хранение в сухое прохладное место с хорошей вентиляцией — подвал или кладовку. Следите, чтобы температура не была слишком высокой — тепло ускорит гниение. И еще один лайфхак: если есть признаки гнили на поверхности, аккуратно срежьте поврежденные участки ножом, чтобы спасти остальную часть клубня. Но использовать такие клубни для длительного хранения не советуют — лучше сразу употребить в пищу. Как правильно выкапывать и хранить картошку в дождливое лето Картошку обычно выкапывают, когда полностью поляжет ботва — чаще всего это в так называемую «неделю бабьего лета» в сентябре, примерно с 10 по 15 число. Важно, чтобы перед выкопкой было несколько сухих и солнечных дней — так клубни успевают подсохнуть и меньше повреждаются. «После выкопки картошку желательно пару дней подсушить на тени, рассыпав на сетке или нетканом материале. Это помогает убрать лишнюю влагу с поверхности клубней и подготовить их к хранению. Если выкопали много, оставлять картошку на открытом воздухе дольше двух дней не стоит — она может позеленеть и испортиться», — указывает специалист. Для долгого хранения нужны хорошие условия: сухой, прохладный подвал с вентиляцией, чтобы клубни «дышали» и не загнивали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...