Как не допустить гниение картошки из-за дождей: советы опытного садовода

Дождливое лето — беда для огородника. И главная проблема — гниение картофеля из-за застоя воды. Чтобы не потерять урожай, нужно знать, как правильно подготовить грядки и сохранить клубни. Как избежать гниения картофеля URA.RU рассказала садовод с 30-летним стажем, блогер, автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.
Чем опасна влага для картофеля
Влага — главный враг картофеля в дождливое лето. Застоявшаяся вода в почве лишает клубни кислорода, нарушая их дыхание и обмен веществ. В таких условиях активизируются патогенные микроорганизмы: бактерии и грибы, которые и вызывают гниение. Без доступа воздуха почва становится анаэробной, провоцируя развитие гнилостных процессов. Кроме того, переувлажнение замедляет фотосинтез и усвоение питательных веществ, ослабляя растения и повышая их восприимчивость к болезням.
Почему картошка гниет в дождливое лето
«Если участок низкий и сырой, гниение клубней будет неизбежным. Вода застаивается, и через пару недель дождей картошка начинает портиться», — отмечает URA.RU садовод Светлана Самойлова.
Главная причина порчи — длительное нахождение в мокрой и холодной почве, особенно во влажное дождливое лето. К сожалению, устойчивых к гниению сортов картофеля не существует, говорит эксперт. Любой корнеплод в таких условиях рискует загнить. Если ваш участок склонен к застоям воды — лучше заранее позаботиться о приподнятых грядках или выбирать другое место для посадок.
Как избежать гниения
Самый надежный способ защитить клубни — сделать грядки выше уровня земли.
«Грядки должны быть настолько приподняты, чтобы даже после сильных ливней вода не задерживалась. У меня грядки подняты на 40 сантиметров — и никаких проблем с гниением», — делится эксперт.
Для устойчивости грядки можно укрепить борта досками, шифером или любым другим материалом — чтобы земля не осыпалась и сохраняла нужную высоту.
Если посадок немного, советует Самойлова, можно поставить дуги и накрыть пленкой, оставив торцы открытыми. Это частично защитит клубни от влаги, но ненадолго.
«Честно говоря, если у вас болото, а грядки не приподняты, гниль неизбежна. Тогда стоит либо выкопать картошку пораньше и съесть, либо подумать о других растениях», — говорит садовод.
Она добавляет: «Если нет возможности сделать высокие грядки — лучше засейте газон, чем мучаться с гниющей картошкой».
Почему мульча не помогает в низинах
«Мульчирование задерживает влагу и ухудшает воздухопроницаемость почвы. На низинах это усугубит проблему, гниение будет еще сильнее», — предупреждает Светлана Самойлова.
Поэтому мульчировать картошку в сырых местах не стоит, там спасут только высокие грядки.
Фитофтора и гниение: как не перепутать
Фитофтора — грибковое заболевание, которое поражает в основном листья и стебли картофеля.
«Гниет овощ — это когда клубень мягкий, с признаками гнили. А фитофтора — это желто-коричневые пятна на листьях, которые постепенно сохнут и опадают. При сильном поражении пятна бывают и на клубнях, но чаще всего страдают именно листья», — разъясняет садовод.
Важно понимать, что фитофтора и гниение — разные проблемы, хотя обе связаны с влажной погодой.
Как определить первые признаки гниения картофеля
Визуальные признаки:
- На клубнях появляются маленькие темные или коричневые пятнышки, которые со временем увеличиваются.
- Кожа становится морщинистой, словно подсохшей, или наоборот, слишком мягкой и влажной.
- Иногда видна легкая слизь или блестящая поверхность — это сигнал начала разложения.
- Появляется неприятный затхлый запах — его точно нельзя игнорировать.
Тактильные признаки:
- При нажатии пораженные участки мягкие и легко проминаются, в отличие от плотных здоровых клубней.
- Иногда ощущается влажность внутри клубня — это уже развивающаяся гниль.
Что делать, если гниение все-таки началось
Если гниение все-таки появилось, важно действовать быстро, чтобы спасти хотя бы часть урожая. Во-первых, тщательно переберите картошку — убирайте все мягкие, потемневшие и с неприятным запахом клубни. Такие уже не спасти и они могут заразить здоровые.
Здоровые и плотные клубни нужно просушить в тени на воздухе пару дней, чтобы убрать лишнюю влагу. Нельзя оставлять картошку на солнце — она может позеленеть и стать ядовитой.
Если есть возможность, лучше сразу убрать картофель на хранение в сухое прохладное место с хорошей вентиляцией — подвал или кладовку. Следите, чтобы температура не была слишком высокой — тепло ускорит гниение. И еще один лайфхак: если есть признаки гнили на поверхности, аккуратно срежьте поврежденные участки ножом, чтобы спасти остальную часть клубня. Но использовать такие клубни для длительного хранения не советуют — лучше сразу употребить в пищу.
Как правильно выкапывать и хранить картошку в дождливое лето
Картошку обычно выкапывают, когда полностью поляжет ботва — чаще всего это в так называемую «неделю бабьего лета» в сентябре, примерно с 10 по 15 число. Важно, чтобы перед выкопкой было несколько сухих и солнечных дней — так клубни успевают подсохнуть и меньше повреждаются.
«После выкопки картошку желательно пару дней подсушить на тени, рассыпав на сетке или нетканом материале. Это помогает убрать лишнюю влагу с поверхности клубней и подготовить их к хранению. Если выкопали много, оставлять картошку на открытом воздухе дольше двух дней не стоит — она может позеленеть и испортиться», — указывает специалист.
Для долгого хранения нужны хорошие условия: сухой, прохладный подвал с вентиляцией, чтобы клубни «дышали» и не загнивали.
