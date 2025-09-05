В Перми торжественно стартовал восьмой международный марафон, который собрал более 17 тысяч участников из пяти стран мира. В первый день спортивного праздника прошли забег на колясках и детский старт, рассказал глава города Эдуард Соснин.
«В субботу, 6 сентября, в Перми дан старт одному из главных спортивных событий года — международному марафону. На старт вышли более 17 тысяч бегунов из 5 стран, 64 регионов России и 481 города. Программа первого дня включила традиционные и новые дисциплины: заезд на колясках на 500 метров и детский забег на 1000 метров. В этом году проходят две новые дистанции в честь статуса „Молодежной столицы“ — 2025 метров „На результат“ и 2025 метров», — написал Соснин в своем telegram-канале.
Соревнования открылись заездом спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В дистанции 500 метров победителями стали Александр Галкин и Юлия Ощепкова. Параллельно на площади у Театра-Театра развернулась масштабная экспозиция и развлекательные зоны для гостей и участников.
Вечерняя программа включит церемонию открытия, выступления артистов и интерактивное шоу «Марафон на диване». Марафон продолжится в воскресенье, 7 сентября, основными забегами на классические дистанции.
Пермский марафон ежегодно собирает тысячи участников и считается одним из крупнейших спортивных событий города. В этом году мероприятие приурочено к получению Перми статуса Молодежной столицы России, что отразилось на появлении новых дистанций — 2025 метров «На результат» и «Молодежная столица». Для гостей и спортсменов традиционно работают спортивный городок, экспозиции, развлекательные зоны и выставка медалей прошлых лет.
