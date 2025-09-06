Альпинист указал на фатальную ошибку Наговициной, за которую она отдала жизнь на пике Победы

У российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, не было достаточной подготовки для восхождения на маршрут такой сложности. Об этом сообщил бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.
«Каждый участник должен выполнять правила [проведения альпинистских мероприятий], которые существуют в России. Они опубликованы на сайте ФАР. У Натальи Наговициной по вершинам дважды выход неправильный был <...>, в том числе на маршруте 5А», — заявил Шатаев в интервью РБК.
Он отметил, что фирмы-организаторы обязаны проверять опыт участников перед допуском на подобные восхождения, однако эти требования часто игнорируются. Шатаев пояснил, что классический маршрут на пик Победы относится к категории 5Б — одной из самых сложных по классификации Федерации альпинизма России.
Эксперт добавил, что для перехода на более сложные маршруты необходим опыт успешного прохождения двух предыдущих категорий, чего у Наговициной не было. По словам Шатаева, подобные нарушения встречаются и у других альпинистов, поскольку коммерческие фирмы часто не проверяют квалификацию клиентов.
Напомним, Наговицина получила тяжелую травму на пике Победы 12 августа. Ее не удалось эвакуировать по воздуху из-за плохой погоды, а 3 сентября спасательную операцию официально прекратили. Ранее «Известия» сообщили, что перед подъемом Наговицина подписала расписку, взяв на себя ответственность за возможные последствия. Спустя две недели консилиум альпинистов заявил, что спасти ее невозможно. Официально признать россиянку погибшей пока нельзя из-за отсутствия подтверждения смерти, передает 360.ru.
