Власти заявили, что Max не будет обязательным для всех россиян

Национальный мессенджер MAX не станет обязательным для всех. Об этом заявил первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

«Речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал „Госуслуг“, также остаются в доступе», — заявил Шейкин. Его приводит РИА Новости.

Также он отметил, что главной целью MAX является обеспечение быстрого и безопасного доступа к цифровым сервисам. В их число входят как «Госуслуги», так и банковские приложения.

Ранее в Минцифры РФ уже опровергали информацию о том, что крупный бизнес обяжут работать с клиентами только через мессенджер MAX, пояснив, что речь идет лишь о рекомендациях для ряда компаний. Ведомство сообщало, что интеграция MAX с государственными сервисами позволяет ускорить оформление документов и передачу данных граждан, однако обязательных требований для бизнеса и пользователей не вводилось.

