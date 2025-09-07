Миллиардер и предприниматель Игорь Рыбаков, входящий в список Forbes, стал аспирантом Уральского федерального университета (УрФУ). Согласно документу, который Рыбаков выложил в соцсетях, он зачислен на очную платную форму по направлению «Философия». Об этом бизнесмен сообщил сам Рыбаков, выложив документ о зачислении в своих соцсетях.
«Принимаю поздравления, я поступил в аспирантуру! Буду писать научные статьи и защищать диссертацию. Честно, очень непривычно, но у меня большие планы... Хочу после 2030 года получить Докторскую степень», — рассказал предприниматель в своем telegram-канале.
В апреле 2025 года издание Forbes опубликовало список самых состоятельных людей, в который вошел совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков. Он начал работать еще в школьные годы, затем посвятил себя предпринимательству. В настоящее время Рыбаков занимается творчеством: пишет музыку, снимает видеоклипы и ведет собственный блог.
Ранее Рыбаков хотел выкупить альбом рэпера Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей.Он планировал удалить его с музыкальных платформ. По его словам, такая музыка «романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ».
