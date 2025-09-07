Губернатор российского региона позвал в гости Егора Крида

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с обращением к исполнителю Егору Криду (настоящее имя — Егор Булаткин) на фоне возникшего конфликта с руководителем «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Он позвал артиста приехать в регион «на разговор».
«Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим», — сказал Федорищев в видеообращении, которое он выставил в своем telegram-канале.
Свое приглашение Федорищев объяснил тем, что прочитал высказывания певца о Мизулиной в интернете. Глава региона отметил, что уважает руководителя ЛБИ и считает, что Крид был не прав в своих словах в отношении женщины. Кроме того, в своем telegram-канале Федорищев выложил текст сообщения от подписчика, который также обвинил артиста в неподобающем поведении.
Ранее между Кридом и Мизулиной случился конфликт. Глава ЛБИ подвергла резкой критике Егора Крида после его выступления на сцене «Лужников». Наибольшее недовольство у нее вызвал откровенный номер, исполненный под композицию «Мало»: во время этого эпизода к певцу присоединилась девушка в нижнем белье и исполнила танец, находясь непосредственно на исполнителе. Завершился номер страстным поцелуем Крида и танцовщицы. Мизулина обратилась в Следком и Генпрокуратуру с требованием проверить возможные факты умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Исполнитель в свою очередь ответил, что танцевальный номер, представленный на концерте и включающий выступление девушки в откровенном наряде, а также поцелуй с ней, не следует считать развратными действиями по отношению к несовершеннолетним. Егор Крид также отметил, что после появившейся критики постановка будет скорректирована с целью недопущения подобных ситуаций в будущем. Позже скандал получил новое развитие. Мизулина обвинила Крида в рекламе онлайн-казино.
