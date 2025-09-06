Пермский марафон-2025 выиграли кенийские атлеты

В рамках Пермского марафона-2025 в мужском и женском забегах победили спортсмены из Кении. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«Лангат Элькана преодолел марафонскую дистанцию в 42 километра и 195 метров чуть больше чем за два часа. Победителем среди женщин стала спортсменка Нима Мсуади. Ее результат — два часа и 38 минут», — пояснил корреспондент агентства.
Масштабный спортивный праздник захватил Пермь на два дня. Об итогах первого — узнаете из материала URA.RU. Ярким аккордом стала праздничная программа на площади перед Театром-Театром, где выступил DJ Smash. Первенство организовали уже в восьмой раз.
