В России обратили внимание на скрытый смысл прозвучавшей в Китае «Калинки-Малинки»

Президент России Владимир Путин был встречен в Китае с подчеркнутым вниманием и уважением со стороны председателя КНР Си Цзиньпина, а прозвучавшая русская народная песня «Калинка-Малинка» стала знаком высшей дипломатии. С таким мнением выступил помощник президента Юрий Ушаков.
«Это очень важные знаки [с точки зрения дипломатии]. И самое главное, что этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много, но самое главное — со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение», — подчеркнул помощник российского лидера. По приезду Путина в Китай оркестр встречал российского президента исполнением «Калинки-Малинки», что также стало знаком особого расположения. В целом Ушаков отметил, что китайская сторона проявила множество дипломатических знаков уважения.
Встреча лидеров России и Китая на полях ШОС проходила на фоне продолжающегося углубления стратегического партнерства между двумя странами. Особый акцент на встрече был сделан на важности личного диалога между главами государств для дальнейшего развития отношений. Поездка Путина в Китай состоялась в начале сентября, передает MK.RU. Сначала глава государства посетил саммит ШОС, затем принял участие в торжественном военном параде на Тяньаньмэнь. Президент России также лично поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает RT.
