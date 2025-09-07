Глава британских наемников хочет приобрести на Украине предприятия по производству дронов

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс пытается приобрести украинские предприятия, занимающиеся производством беспилотников. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники в деловых и военных кругах. По информации издания, Принс уже ведет переговоры с ведущими игроками рынка дронов на Украине.
«Эрик собирается купить компании по производству беспилотников... Продадут ли их ему... Для украинцев эти компании сейчас — стратегический актив», — приводит газета слова одного из своих источников, знакомого с ходом переговоров. Источник подчеркнул, что контроль над такими предприятиями важен для национальной безопасности Украины. Как отмечают журналисты, интерес Принса к украинским компаниям связан с их стратегическим значением для страны.
По данным издания, Принс ищет встречи с руководителями ведущих украинских производителей беспилотников и оценивает перспективы инвестиций в их развитие. В публикации также указывается на интерес к этому сегменту со стороны Пентагона: в распоряжении Guardian оказались деловые документы и предложения, свидетельствующие о стремлении американских военных сотрудничать с производителями дронов, работающими на территории Украины. Это необходимо Вашингтону для изучения специфики современных конфликтов и оценки потребностей армии США в будущем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США заключить пятилетний контракт на производство дронов на сумму 50 миллиардов долларов, рассчитывая на выпуск до 10 миллионов беспилотников ежегодно для укрепления обороны страны. Этот шаг сопровождался заявлениями о стратегической важности украинских предприятий беспилотников и интересом к ним со стороны американских партнеров, включая Пентагон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.