Крид отправился на крестный ход на фоне конфликта с Мизулиной

Певец Егор Крид посетил службу в храме Христа Спасителя и прошел крестный ход. Об этом рассказал сам певец в социальных сетях.
«Сегодня с самого утра были в храме Христа Спасителя на службе, а затем во главе с Патриархом Кириллом прошли три часа Крестного хода», — поделился Крид. Сделал он это в своем telegram-канале.
На крестовый ход певец пошел на фоне конфликта с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Произошло это после его концерта в «Лужниках», который был подвергнут критике со стороны общественников и Мизулиной за излишнюю откровенность. В поддержку артиста тогда выступило множество артистов, в том числе Филипп Киркоров, который отметил, что критика была необоснованной.
