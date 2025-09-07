Крид отправился на крестный ход на фоне конфликта с Мизулиной

Крид посетил службу в храме Христа Спасителя, об этом сообщил сам певец
Крид посетил службу в храме Христа Спасителя, об этом сообщил сам певец Фото:
новость из сюжета
В Москве 20 тысяч верующих возродили традиции, выйдя на крестный ход

Певец Егор Крид посетил службу в храме Христа Спасителя и прошел крестный ход. Об этом рассказал сам певец в социальных сетях.

«Сегодня с самого утра были в храме Христа Спасителя на службе, а затем во главе с Патриархом Кириллом прошли три часа Крестного хода», — поделился Крид. Сделал он это в своем telegram-канале.

На крестовый ход певец пошел на фоне конфликта с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Произошло это после его концерта в «Лужниках», который был подвергнут критике со стороны общественников и Мизулиной за излишнюю откровенность. В поддержку артиста тогда выступило множество артистов, в том числе Филипп Киркоров, который отметил, что критика была необоснованной.

