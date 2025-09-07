Власти США в ближайшие дни обсудят возможные новые санкции против РФ

Сотрудники администрации США в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России. Окончательное решение по этому вопросу примет президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт.
«Я уверен, что сегодня и завтра будут много обсуждать масштабы санкций и сроки введения [антироссийских] санкций», — заявил Хассетт в эфире телеканала CBS. Он подчеркнул, что речь идет о возможных новых рестрикциях со стороны США против России, однако последнее слово в данном вопросе остается за президентом. По его словам, Национальный экономический совет занимается вопросами обеспечения соблюдения санкций, в том числе в отношении России и ее торговых партнеров.
Ранее европейские лидеры предложили Трампу провести консультации для координации новых ограничительных мер против России. Согласно данным Associated Press, представители Евросоюза планируют 8 сентября провести в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками по вопросу антироссийских санкций. Возможные новые меры могут касаться как отдельных российских компаний, так и секторов экономики. В Белом доме не исключают расширения уже действующих ограничений.
Ранее в Белом доме заявляли, что Дональд Трамп не планирует вводить новые санкции против России, а приоритетом США остается дипломатическое урегулирование. Такие заявления звучали в августе. В сентябре «Коалиция желающих» вновь обсудила с американским главой возможность введения новых антироссийских ограничений. После ночного удара по Киеву 7 сентября администрация США рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России, передает MK.RU. В Минфине США также делали соответствующие заявления, сообщает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.