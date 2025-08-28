FT: США резко поменяли позицию по гарантиям безопасности Украине

США выразили готовность оказать поддержку европейским странам, которые собираются направить свои войска для обеспечения гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает одна из британских газет. Предварительные условия такого сотрудничества планируется представить в ближайшее время.
По информации Financial Times (FT), Вашингтон пообещал предоставить европейским партнерам средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также помочь с созданием структур командования и контроля для поддержания воздушной безопасности Украины. Это серьезное изменение позиции американских властей, отмечает газета.
По данным FT, ключевые вопросы еще обсуждаются. В частности, остается неясным, какие европейские страны и в каком объеме направят свои контингенты в «зону потенциального риска». Не определены и механизмы взаимодействия с Россией в рамках новых гарантий безопасности для Украины. Однако европейские чиновники, участвующие в переговорах, отмечают, что главное препятствие — прежнее нежелание президента США Дональда Трампа предоставлять помощь подобного рода — было преодолено.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что для Москвы, как и для Киева, крайне важны надежные гарантии безопасности. По словам политика, безопасность РФ находится под серьезной угрозой и поставлена на карту, передает RT. Дипломат также подчеркнул, что обеспечение безопасности на европейском континенте не должно происходить за счет ущемления интересов России в этой сфере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.