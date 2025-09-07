07 сентября 2025

Появились новые подробности нападения на екатеринбуржца, который хотел сменить УК

Сотрудник службы безопасности задержан по делу о нападении на екатеринбуржца
Неизвестные избивали мужчину монтировкой (архивное фото)
Неизвестные избивали мужчину монтировкой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец хотел сменить УК, но был жестоко избит

Одним из задержанных по делу о нападении на екатеринбуржца, который хотел сменить управляющую компанию в своем доме, оказался сотрудник службы безопасности. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

Ранее URA.RU писало, что после жестокого избиения мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. В рамках расследования был арестован спортсмен Андрей Талипов. «Его пособником мог быть „безопасник“, который может работать на эту управляющую компанию», — сказал собеседник агентства.

Двое других мужчин, которые избивали жильца, по неофициальным данным, скрылись. Они могут быть за пределами РФ, думает источник. В свердловском СК ход расследования не комментируют.

Ранее URA.RU рассказывало о нападении. Мужчина получил заказ на грузоперевозку, но его неожиданно избили трое в масках и балаклавах. Он попал в больницу. Мужчина считает, что на него могли напасть люди, связанные с УК. В компании это опровергают. Все новости по теме — в этом сюжете URA.RU.

