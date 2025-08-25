Задержаны напавшие на екатеринбуржца, который хотел сменить УК

В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, напавших на Ивана, который хотел в своем доме сменить управляющую компанию «ГринСервис». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Задержаны двое из трех нападавших. Один из них, предположительно, Андрей Т. Фигурантов отправили в следственный изолятор», — сказал собеседник агентства. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме отказались.
Ранее URA.RU рассказывало, что жильцы дома на Мостовой, 47 готовили собрание по смене УК. Но Ивана — одного из активных жильцов — неожиданно избили трое в масках и балаклавах. Он попал в больницу. Мужчина считает, что на него могли напасть люди, связанные с «ГринСервисом». В компании это опровергают. СК возбудил дело по факту покушения на Ивана.
