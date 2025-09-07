07 сентября 2025

Трамп ограничился кратким комментарием о разговоре с Токаевым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп одной фразой высказался о разговоре с кзахстанским лидером Токаевым
Трамп одной фразой высказался о разговоре с кзахстанским лидером Токаевым Фото:

Президент США Дональд Трамп кратко прокомментировал разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Американский лидер сказал всего одну фразу. Об этом сообщает международное агентство.

«У нас был отличный разговор», — передает слова президента США Reuters. Трамп не уточнил, обсуждались ли при этом конкретные вопросы, связанные с экономическими отношениями между двумя странами.

Ранее, в июле, Касым-Жомарт Токаев направил Дональду Трампу официальное письмо, выразив готовность к диалогу по торговым вопросам. Обращение последовало после решения США ввести 25-процентные пошлины на ряд казахстанских товаров. Тогда же Трамп объяснил свои действия необходимостью устранения торгового дисбаланса и обеспечения национальной безопасности, но подчеркнул, что Вашингтон открыт для дальнейшего взаимодействия с Нур-Султаном. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение экономических мер и возможных путей смягчения тарифных ограничений.

В последние месяцы Дональд Трамп регулярно обсуждает вопросы экономического сотрудничества с лидерами стран Центральной Азии. Так, ранее президент США провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, где стороны уделили внимание развитию торгово-экономических связей и поддержке реформ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп кратко прокомментировал разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Американский лидер сказал всего одну фразу. Об этом сообщает международное агентство. «У нас был отличный разговор», — передает слова президента США Reuters. Трамп не уточнил, обсуждались ли при этом конкретные вопросы, связанные с экономическими отношениями между двумя странами. Ранее, в июле, Касым-Жомарт Токаев направил Дональду Трампу официальное письмо, выразив готовность к диалогу по торговым вопросам. Обращение последовало после решения США ввести 25-процентные пошлины на ряд казахстанских товаров. Тогда же Трамп объяснил свои действия необходимостью устранения торгового дисбаланса и обеспечения национальной безопасности, но подчеркнул, что Вашингтон открыт для дальнейшего взаимодействия с Нур-Султаном. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение экономических мер и возможных путей смягчения тарифных ограничений. В последние месяцы Дональд Трамп регулярно обсуждает вопросы экономического сотрудничества с лидерами стран Центральной Азии. Так, ранее президент США провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, где стороны уделили внимание развитию торгово-экономических связей и поддержке реформ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...