Участник ШОС пообщался с Трампом после саммита в Китае

Президент входящей в состав ШОС Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили перспективы укрепления стратегического партнерства между двумя странами и расширения взаимовыгодного сотрудничества. О содержании переговоров сообщила пресс-служба президента Узбекистана. Разговор произошел после саммита ШОС в Китае, состоявшегося в начале сентября.
«Состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом», — отмечается на официальном сайте. По данным пресс-службы, Дональд Трамп выразил поддержку реформам, которые реализуются в Узбекистане в последние годы. Президент США высоко оценил усилия узбекской стороны по модернизации экономики и улучшению уровня жизни граждан.
В рамках разговора стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере. В 2024 году товарооборот между странами увеличился на 15%. В сентябре запланированы встречи представителей Узбекистана с ведущими американскими компаниями для налаживания долгосрочных партнерств.
Ранее президент США Дональд Трамп проводил переговоры с лидерами стран Центральной Азии и России по вопросам торгово-экономического сотрудничества и урегулирования международных кризисов. Недавно, 15 августа, Трамп общался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
