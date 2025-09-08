С бывшим замминистра обороны Ивановым проведут следственные действия

Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова пройдут в ближайшие дни по делу о получении взяток. Об этом сообщил один из участников процесса.
«На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова», — передают РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что речь может идти о допросе или очной ставке. Подробности не разглашаются.
По этому делу вместе с Ивановым проходят гендиректор компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин. Последний заключил сделку со следствием и дал показания. По версии СК, Фомин оказывал Иванову и его окружению услуги имущественного характера, в частности освобождал от оплаты ремонта и реконструкции здания. Все фигуранты находятся в СИЗО.
Кроме того, Иванов осужден по другому уголовному делу — о растрате. 1 июля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей, лишив государственных наград. Приговор пока не вступил в силу: апелляция по жалобам защиты продолжается, следующее заседание назначено на 11 сентября.
