С бывшим замминистра обороны Ивановым проведут следственные действия

Тимура Иванова могут отправить на допрос в ближайшее время
Тимура Иванова могут отправить на допрос в ближайшее время
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова пройдут в ближайшие дни по делу о получении взяток. Об этом сообщил один из участников процесса.

«На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова», — передают РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что речь может идти о допросе или очной ставке. Подробности не разглашаются.

По этому делу вместе с Ивановым проходят гендиректор компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин. Последний заключил сделку со следствием и дал показания. По версии СК, Фомин оказывал Иванову и его окружению услуги имущественного характера, в частности освобождал от оплаты ремонта и реконструкции здания. Все фигуранты находятся в СИЗО.

Кроме того, Иванов осужден по другому уголовному делу — о растрате. 1 июля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей, лишив государственных наград. Приговор пока не вступил в силу: апелляция по жалобам защиты продолжается, следующее заседание назначено на 11 сентября.

