Число желающих отправить войска на Украину поубавилось после заявления Путина

Число стран, готовых отправить свои войска на Украину, значительно сократилось после заявления президента России Владимира Путина, которое стало «отрезвляющим душем» для западных лидеров. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона», — сказал Рогов в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции желающих», включающей Францию, Великобританию, Германию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Данию, Бельгию, Канаду и другие страны, потеряла поддержку. По словам Рогова, отправка западных войск на Украину станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.
Ранее стало известно, что так называемая «коалиция желающих» выразила готовность направить воинские контингенты на территорию Украины после достижения перемирия или установления мира. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также отметил, что ряд государств продолжают обсуждать свою позицию по данному вопросу. Всего во встрече приняли участие представители 35 стран.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил мнение, что присутствие иностранных военнослужащих на территории Украины утратит всякий смысл в случае достижения соглашения о прочном мире. Глава государства также отметил, что любые воинские контингенты, находящиеся на украинской территории, будут рассматриваться Россией в качестве законных целей для нанесения ударов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.