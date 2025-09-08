«Газпром» нашел кому продать свою долю в нефтегазовой нидерландской компании

Российская компания «Газпром интернэшнл лимитед», входящая в структуру «Газпрома», объявила о потенциальном покупателе на свою долю в нидерландской компании Wintershall Noordzee. Интерес к покупке 50% акций проявила нидерландская компания Mazarine Energy.
Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на материалы окружного суда Гааги, стороны уже подписали два меморандума о взаимопонимании, датированных 20 марта и 20 августа 2025 года. Однако завершить сделку пока невозможно из-за юридических препятствий. Главным препятствием для передачи акций стал арест, наложенный на долю «Газпром интернэшнл лимитед» в Wintershall Noordzee. Арест был осуществлен по требованию украинской энергетической группы ДТЭК, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Компания ДТЭК требует ареста в качестве обеспечения своих претензий к России, связанных с национализацией «Крымэнерго» после событий 2014 года.
В декабре 2023 года окружной суд Гааги в упрощенном порядке удовлетворил ходатайство ДТЭК об аресте половины акций Wintershall Noordzee. В феврале 2024 года российская сторона обжаловала это решение в апелляционном суде, разбирательство по делу продолжается до сих пор. В июле 2025 года суд вновь арестовал долю «Газпром интернэшнл лимитед» в Wintershall Noordzee, вновь удовлетворив требования ДТЭК.
Wintershall Noordzee — это совместное предприятие «Газпром интернэшнл лимитед» и немецкой Wintershall Dea. Компания управляет 11 морскими газовыми и нефтяными установками на шельфе Северного моря. «Газпром» стал акционером Wintershall Noordzee в 2015 году в ходе обмена активами с Wintershall Dea. В марте 2024 года «Газпром интернэшнл лимитед» официально выставил на продажу свою долю в Wintershall Noordzee.
