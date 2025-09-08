Официальный канал президента России начинает работать в MAX

Официальный канал Президента России начал работу в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Официальный канал Президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере MAX», — сказано в сообщении. Новость опубликована в  telegram-канале.

Ранее сообщалось, что количество пользователей российского мессенджера MAX превысило отметку в 30 миллионов человек. В конце августа и начале сентября зафиксирован заметный рост активности. Количество звонков, совершаемых через MAX, увеличилось по сравнению с июлем, и сейчас ежедневно осуществляется свыше 8 миллионов телефонных вызовов. С момента запуска сервиса пользователи отправили более 1 миллиарда сообщений.

У URA.RU также есть канал в MAX.

