Официальный канал президента России начинает работать в MAX

Официальный канал Президента России начал работу в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Официальный канал Президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере MAX», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что количество пользователей российского мессенджера MAX превысило отметку в 30 миллионов человек. В конце августа и начале сентября зафиксирован заметный рост активности. Количество звонков, совершаемых через MAX, увеличилось по сравнению с июлем, и сейчас ежедневно осуществляется свыше 8 миллионов телефонных вызовов. С момента запуска сервиса пользователи отправили более 1 миллиарда сообщений.
У URA.RU также есть канал в MAX. Теперь оставаться в курсе главных новостей России и мира вместе с агентством можно и в главном российском мессенджере. Подписаться на URA.RU в MAX можно, перейдя по ссылке.
