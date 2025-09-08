Bloomberg: Китай наращивает закупки газа у России, чтобы проверить Трампа

Китай начал формировать инфраструктуру для регулярного импорта сжиженного природного газа (СПГ) из российского проекта «Арктик СПГ-2», который находится под санкциями США. Об этом сообщает одно из американских информагентств. Такое решение расценивается как проверка главы США Дональда Трампа использовать меры воздействия в отношении Китая в ответ на его поддержку России в энергетическом секторе.
«Недавно проекту [Арктик СПГ-2] удалось начать экспортировать продукцию в Китай. Пока это не вызвало никакой реакции со стороны Трампа, который особо выделил Индию из-за ее торговли нефтью с Москвой», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По информации издания, китайские компании организуют закупку и транспортировку российского СПГ через компанию-посредника, чтобы избежать прямого вовлечения государственных структур в сделки с проектом «Арктик СПГ-2». В публикации отмечается, что ключевым оператором на китайской стороне выступает госкорпорация Cnooc.
Компания вместе с другими организациями координирует логистику и оформление поставок через Бэйхайский порт. Такой выбор обусловлен его географическим положением и возможностью ограничить взаимодействие с иностранными трейдерами: многие из них отказываются работать с этим направлением из-за опасений попасть под вторичные санкции США.
Ранее South China Morning Post сообщала, что Китай имеет потенциал для наращивания экспорта своей продукции в Россию в условиях действия американских санкций. По оценкам экспертов, российский рынок испытывает острую потребность в товарах, поставки которых с Запада затруднены из-за ограничительных мер, передает RT. При этом именно Китай обладает возможностями для производства подобной продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.