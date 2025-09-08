Как солить и мариновать черные лисички: рецепты и советы диетолога

Черные лисички богаты витаминами, поэтому их можно использовать для приготовления самых различных блюд. Самым простым способом запастись вкусными грибами является засолка и маринование. Рассказываем, чем полезны лисички и как правильно их приготовить.
Чем полезны черные лисички
В беседе с URA.RU диетолог Ольга Ромашина рассказала, что черные лисички съедобны и гастрономически ценные грибы. Они задержат низкое количество калорий, белок, антиоксиданты, минеральные элементы.
Черные лисички содержат группы витаминов B: ниацин (B3), рибофлавин (B2), пиридоксин (B6). Также в них содержатся фосфор, селен, присутствуют антиоксиданты. При световом/сушильном воздействии образуется витамин D2. Лисички поддерживают иммунитет, улучшают зрение благодаря бета-каротину. Также их употребление полезно при анемии, из-за высокого содержания железа, и для работы щитовидной железы — за счет присутствия меди и цинка.
«Кроме того, эти грибы приятны на вкус, поэтому с ними можно готовить множество разных блюд. Не нужно бояться черного цвета гриба, так как это не признак ядовитости, а нормальная пигментация», — рассказал эксперт.
Как правильно готовить черные лисички
По словам диетолога, употреблять черные лисички в сыром виде не рекомендуется. Важно обязательно провести термическую обработку грибов до полной готовности. В первую очередь, следует удалить загрязненные участки, при необходимости промыть грибы и обсушить их. Эксперт отмечает, что продолжительное вымачивание нежелательно, поскольку это приводит к потере вкусовых качеств продукта.
«Их можно жарить, запекать, замораживать и тушить, к примеру, со сливками и сметаной. Также эти грибы добавляют в супы, соусы и салаты. Черные лисички можно сушить. Сушка усиливает аромат и концентрацию вкуса, перед употреблением сухие грибы замачивают», — отметила диетолог.
Как отметила Ольга Ромашина, маринованные лисички отличаются безопасностью и простотой хранения. При этом часть водорастворимых витаминов и вкусовых компонентов переходит в маринад, а сами грибы приобретают солоноватый вкус.
Перед маринованием рекомендуется бланшировать или отваривать лисички в течение 10 минут. К употреблению пригодны все части гриба, включая воронкообразную шляпку и ножку, однако твердые фрагменты следует предварительно удалить, добавила эксперт.
С какими продуктами лучше сочетать черные лисички
Черные лисички рекомендуется употреблять в сочетании с жирами, такими как сливочное или растительное масло. Как отмечает диетолог, благодаря добавлению жиров вкус грибов раскрывается более полно, а усвоение жирорастворимых компонентов улучшается.
Кроме того, данные грибы подходят для приготовления с молочными продуктами, например со сливками или сметаной. Подобное сочетание считается традиционным: оно смягчает консистенцию блюд, повышает их калорийность и придает дополнительный вкус, сообщает Ольга Ромашина.
«Черные лисички также хорошо сочетаются с мясом и дичью, при этом особенно удачным считается их комбинирование с говядиной и свининой. Помимо этого, простыми и питательными вариантами являются блюда с добавлением яиц или хлеба», — отмечает специалист.
Советы по засолке и маринованию лисичек от диетолога
- Отдельные виды грибов обладают горьким вкусом, поэтому перед засолкой или маринованием их рекомендуется вымачивать в нескольких сменах воды. Признаком необходимости такой обработки служит выделение белого молочного сока при срезе ножки. К числу подобных грибов, в частности, относятся волнушки.
- Старые и червивые грибы обязательно нужно выбрасывать. Их нельзя использовать, засаливать и мариновать, так как можно отравиться.
- Перед маринованием и засолкой лисички нужно варить в течение 10-15 минут.
- Соль — самый главный консервант и проводник вкуса, но ее не должно быть много. Нужно использовать, примерно, 50 г соли на литр рассола. Однако соли может быть меньше в зависимости от рецепта, количества сахара, пряностей и уксуса. Поэтому важно внимательно читать рецепты.
- Соль для засолки нужно использовать только крупную.
- При засолке не используйте алюминиевую посуду, так как она вступает в реакцию с уксусом.
Домашние рецепты
Маринованные лисички с чесноком
Ингредиенты:
- лисички — 500 г;
- вода — 2 литра;
- соль — 1 ст. ложка;
- сахар — 1 ч. ложка;
- лаврушка — 1 штука;
- душистый перец горошком — 5–6 штук;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- уксус 9% — 100 мл.
Приготовление: лисички необходимо тщательно перебрать и промыть под проточной водой. Крупные экземпляры следует нарезать на несколько частей, а мелкие оставить целыми. Подготовленные грибы выложить в кастрюлю и залить двумя литрами воды. Довести до кипения, после чего уменьшить огонь и варить около 10 минут, регулярно удаляя пену с поверхности.
После этого воду слить, а к грибам добавить свежую порцию воды. Снова довести до кипения, затем добавить соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Варить еще 10 минут. За две минуты до окончания процесса положить зубчики чеснока и влить уксус.
Готовые грибы разложить по заранее стерилизованным банкам, залить горячим маринадом до самого верха и герметично закатать крышками. Банки перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
Маринованные лисички с маслом
Ингредиенты:
- лисички — 1 кг;
- растительное масло — 150 мл;
- вода — 1,5 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 70 мл;
- гвоздика — 4–6 шт.;
- перец черный горошком — 6–8 шт.
Приготовление: лисички необходимо внимательно перебрать и тщательно промыть под проточной водой. Банки и крышки требуется вымыть с особой тщательностью, после чего подвергнуть стерилизации.
В кастрюле следует вскипятить 1,5–2 литра воды с добавлением соли. Подготовленные грибы помещают в кипящую воду и варят в течение 15 минут. После этого лисички откидывают на дуршлаг, при этом грибной отвар собирают в отдельную емкость. Далее грибы промывают под холодной проточной водой.
Из полученного отвара отмеряют 1 литр, в который добавляют соль, сахар, растительное масло, гвоздику, черный перец горошком и уксус. Смесь доводят до кипения, после чего закладывают отваренные лисички и продолжают варку еще 7–8 минут.
Готовые грибы вместе с маринадом размещают в предварительно простерилизованные банки, следя за тем, чтобы лисички были уложены не слишком плотно, но и не плавали в маринаде.
Маринованные лисички с лимонной кислотой
Ингредиенты:
- лисички — 2 кг;
- вода (для маринада) — 1 литр;
- сахар — 80 г;
- лавровый лист — 5 штук;
- соль каменная — 50 г;
- лимонная кислота — 10 г (можно заменить 100 граммами лимонного сока);
- перец черный горошком — 10 штук;
- гвоздика — 5–6 штук.
Приготовление: чисто вымытые лисички следует залить водой, поставить на огонь и варить в течение 15–20 минут. После того как грибы осядут на дно, их необходимо откинуть на дуршлаг и тщательно промыть под проточной водой.
Для приготовления маринада в кастрюлю наливают воду, ставят ее на плиту и добавляют черный перец, сахар, соль, лавровый лист и гвоздику. Все ингредиенты перемешивают до полного растворения специй, затем доводят маринад до кипения. В кипящий маринад опускают подготовленные грибы, добавляют лимонную кислоту, тщательно перемешивают и продолжают варить еще 7–8 минут.
По завершении процесса варки плиту выключают, лисички аккуратно раскладывают по стерилизованным банкам и заливают горячим маринадом. Банки герметично закупоривают, переворачивают вверх дном, укутывают одеялом и оставляют до полного остывания.
Холодный способ соления лисичек
Ингредиенты:
- лисички — 1 кг лисичек;
- соли — 50 г соли;
- растительное масло — 150–200 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — 4 зонтика.
Приготовление: для начала лисички следует залить кипятком и оставить на десять минут, после чего дать им полностью стечь и остыть. На дно подготовленной емкости для засолки распределяют часть соли, измельченный укроп и чеснок. Затем грибы укладывают слоями, пересыпая их солью, а сверху размещают оставшуюся зелень и чеснок. Лисички необходимо оставить под гнетом в прохладном помещении на трое суток. По истечении этого времени грибы плотно размещают в стерилизованных банках, заливают горячим маслом, герметично закрывают и отправляют на хранение в прохладное место.
Горячий способ соления лисичек
Ингредиенты:
- лисички — 1 к;
- соль — 100 г;
- черный перец — 10 горошин;
- лавровый лист — 3–4 шт;
- чеснок — 3–4 зубчик;
- укроп — 2–3 зонтик;
- розмарин — 1–2 веточки;
Приготовление: грибы необходимо тщательно промыть под проточной водой, удалить остатки земли и мусора, а также срезать ножки, оставив только шляпки.
В большой кастрюле довести до кипения воду, после чего добавить соль, перец, лавровый лист, чеснок, укроп и розмарин. Смесь следует варить на медленном огне в течение примерно 10 минут. Затем в получившийся рассол опустить лисички и продолжить варку еще 15–20 минут. Грибы должны приобрести мягкость, однако сохранять свою форму.
После этого лисички вынимают из рассола и дают им полностью остыть. Остывшие грибы укладывают в заранее простерилизованную банку, заливая каждый слой рассолом и добавляя сухие зерна горчицы. Банку плотно закрывают крышкой и помещают в холодильник. Перед употреблением рекомендуется выдержать грибы в течение 2–3 суток для наилучшего вкуса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.