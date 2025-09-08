Мошенников в MAX блокируют пожизненно

В MAX аккаунты мошенников блокируют пожизненно
В MAX аккаунты мошенников блокируют пожизненно Фото:

Центр безопасности платформы MAX пожизненно заблокировал мошеннические аккаунты в одноименном мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно», — заявили представители MAX. Слова передает ТАСС. Борьба с подобными нарушениями является приоритетом для платформы.

Ранее пресс-служба Кремля объявила о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Согласно опубликованной информации, с 8 сентября официальный канал главы государства доступен на платформе. 

URA.RU также запустило собственный канал в MAX. Теперь пользователи этого сервиса могут оперативно узнавать о ключевых событиях в России и за рубежом, следя за публикациями агентства в удобном формате. Присоединяйтесь к каналу URA.RU в MAX.

