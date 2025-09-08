Мошенников в MAX блокируют пожизненно

Центр безопасности платформы MAX пожизненно заблокировал мошеннические аккаунты в одноименном мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
«Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно», — заявили представители MAX. Слова передает ТАСС. Борьба с подобными нарушениями является приоритетом для платформы.
Ранее пресс-служба Кремля объявила о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Согласно опубликованной информации, с 8 сентября официальный канал главы государства доступен на платформе.
