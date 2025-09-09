Сыну бывшего главы азербайджанской диаспоры на Урале грозит до 10 лет колонии

Адвокату Мутвалы Шыхлински — сыну экс-лидера азербайджанской диаспоры в Свердловской области — ужесточили обвинение. Теперь силовики вменяют ему ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни в отношении представителя власти), Мутвалы грозит до десяти лет лишения свободы. Накануне суд продлил ему меру пресечения, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.
Как писало URA.RU, Мутвалы задержали вечером 15 июля и доставили на допрос в СК. Инцидент, который ему вменяют, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Предположительно Мутвалы сдал назад на черном Mercedes и сбил сотрудника спецназа. Тот ударился головой и получил травму. Позже против Мутвалы возбудили дело. Он говорил, что сожалеет о случившемся, и не хотел причинять боль силовику.
Верх-Исетский райсуд продлил Мутвалы меру пресечения. Под стражей он останется до 14 декабря, уточнили в инстанции.
Отец Мутвалы сейчас тоже находится в СИЗО-1. После ареста сына он, по неофициальным данным, скрылся. Московский суд заочно арестовал его. 4 августа стало известно, что Шахина Шыхлински задержали и поместили в изолятор. По предварительным данным, ему могут вменять покушение на убийство. Свою вину он отрицает.
Вопросы к семье Шыхлински появились после уголовного дела азербайджанской ОПГ. Силовики считают, что ее члены могут быть причастны к убийствам и покушению прошлых лет. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.
После этих событий в регионе появился новый руководитель азербайджанской общины. Им стал оппонент Шахина Шыхлински — общественник Видади Мустафаев.
