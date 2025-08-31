31 августа 2025

В Свердловской области появился новый лидер азербайджанцев

Общественник Мустафаев: в Екатеринбурге упразднили азербайджанскую диаспору
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Это произошло после ареста Шахина Шыхлински
Это произошло после ареста Шахина Шыхлински Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге уроженцы Азербайджана выбрали нового главу общественной организации «Центр культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала» после ареста прежнего лидера Шахина Шыхлински. Новым руководителем стал Видади Мустафаев (так утверждает он сам). В беседе с URA.RU он рассказал о планах организации.

«Прошло собрание, мы упразднили понятие диаспоры, поскольку оно исчерпало себя. Я хочу заниматься воспитанием молодежи. До этого им никто не объяснял, что хорошо, а что плохо. Будем учить жить по нормам законодательства РФ. Деятельность Шыхлински на посту руководителя диаспоры полностью провалена, она не была посвящена ни бизнесу, ни культуре», — сказал Мустафаев.

Между ним и Шыхлински долгое время был конфликт. Мустафаев отметил, что Шахин Шыхлински якобы не уделял пристального внимания проблемам азербайджанцев в регионе и никак не реагировал на резонансные конфликты.

URA.RU отправило запрос в Генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге с просьбой прокомментировать, действительно ли Мустафаев был назначен на пост. Ответ ожидается.

О задержании Шыхлински стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы в последнее время скрывался. Предварительно, его обвиняют в покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа. Он отрицает вину, говорил источник URA.RU.

Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шыхлински — сын Шахина — по обвинению в применении насилия к силовику, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения.

Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Фигурантов обвинили в покушениях и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге уроженцы Азербайджана выбрали нового главу общественной организации «Центр культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала» после ареста прежнего лидера Шахина Шыхлински. Новым руководителем стал Видади Мустафаев (так утверждает он сам). В беседе с URA.RU он рассказал о планах организации. «Прошло собрание, мы упразднили понятие диаспоры, поскольку оно исчерпало себя. Я хочу заниматься воспитанием молодежи. До этого им никто не объяснял, что хорошо, а что плохо. Будем учить жить по нормам законодательства РФ. Деятельность Шыхлински на посту руководителя диаспоры полностью провалена, она не была посвящена ни бизнесу, ни культуре», — сказал Мустафаев. Между ним и Шыхлински долгое время был конфликт. Мустафаев отметил, что Шахин Шыхлински якобы не уделял пристального внимания проблемам азербайджанцев в регионе и никак не реагировал на резонансные конфликты. URA.RU отправило запрос в Генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге с просьбой прокомментировать, действительно ли Мустафаев был назначен на пост. Ответ ожидается. О задержании Шыхлински стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы в последнее время скрывался. Предварительно, его обвиняют в покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа. Он отрицает вину, говорил источник URA.RU. Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шыхлински — сын Шахина — по обвинению в применении насилия к силовику, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Фигурантов обвинили в покушениях и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...