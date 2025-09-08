Главе челябинского СКР Колбасину разморозили активы

С главы СКР по Челябинской области Алексея Колбасина сняли обеспечительные меры, наложенные в рамках иска на 3,9 млрд рублей к главе ЮГК Константину Струкову. Об этом URA.RU сообщил адвокат Колбасина — Михаил Яшин.
«Обеспечительные меры в отношении Колбасина отменены. Ограничения с него сняты. Исполнительные листы отозваны», — сообщил URA.RU Яшин.
По его словам, также суд снял арест со счетов и имущества бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова. Сейчас адвокаты работают над позицией, которая будет представлена к судебному заседанию, назначенному на 15 октября, и будут доказывать отсутствие вины и непричастность их подзащитных.
Основной иск направлен к Струкову. В нем надзорное ведомство указывает, что предприятия бизнесмена нанесли многомиллиардный ущерб природе. Руководители надзорных органов появились в иске, так как якобы не уследили за ситуацией.
Иск вырос на фоне национализации ЮГК. Генпрокуратура изъяла в собственность государства все активы холдинга. Основанием для этого стало утверждение, что Струков развил свой бизнес, используя связи в политических кругах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!