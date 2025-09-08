В Челябинске появился новый способ помочь детям быть внимательнее и усидчивее. Как рассказал URA.RU сооснователь компании «Инновации детям» Дмитрий Андреев, разработка на основе интерактивных технологий тренирует внимание и умение договариваться в команде.
«Наша цель — не работать только с диагнозами, а помочь каждому ребенку научиться управлять вниманием и эмоциями. Родители отмечают, что дети становятся более собранными, увереннее чувствуют себя в классе и быстрее находят общий язык с другими», — сообщил URA.RU Андреев.
По данным центра, у каждого третьего челябинского дошкольника есть признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Но трудности с вниманием и усидчивостью встречаются и у обычных детей. Для них новая методика становится полезным инструментом подготовки к школе.
Занятия в челябинском центре проходят в формате игры. Ребенку дают мяч и задания, которые проецируются на стену. Чтобы пройти испытание, нужно не только сосредоточиться, но и договориться с товарищами. Так развивается концентрация, память и умение работать в команде.
Разработку изучили министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Алексей Текслер. Руководители побывали 2 сентября в гостях у центра.
