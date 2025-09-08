В Челябинске детей учат концентрироваться с помощью «умных» игр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проекция на стене помогает учить детей концентрировать внимание
Проекция на стене помогает учить детей концентрировать внимание Фото:

В Челябинске появился новый способ помочь детям быть внимательнее и усидчивее. Как рассказал URA.RU сооснователь компании «Инновации детям» Дмитрий Андреев, разработка на основе интерактивных технологий тренирует внимание и умение договариваться в команде.

«Наша цель — не работать только с диагнозами, а помочь каждому ребенку научиться управлять вниманием и эмоциями. Родители отмечают, что дети становятся более собранными, увереннее чувствуют себя в классе и быстрее находят общий язык с другими», — сообщил URA.RU Андреев.

По данным центра, у каждого третьего челябинского дошкольника есть признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Но трудности с вниманием и усидчивостью встречаются и у обычных детей. Для них новая методика становится полезным инструментом подготовки к школе.

Занятия в челябинском центре проходят в формате игры. Ребенку дают мяч и задания, которые проецируются на стену. Чтобы пройти испытание, нужно не только сосредоточиться, но и договориться с товарищами. Так развивается концентрация, память и умение работать в команде.

Разработку изучили министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Алексей Текслер. Руководители побывали 2 сентября в гостях у центра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске появился новый способ помочь детям быть внимательнее и усидчивее. Как рассказал URA.RU сооснователь компании «Инновации детям» Дмитрий Андреев, разработка на основе интерактивных технологий тренирует внимание и умение договариваться в команде. «Наша цель — не работать только с диагнозами, а помочь каждому ребенку научиться управлять вниманием и эмоциями. Родители отмечают, что дети становятся более собранными, увереннее чувствуют себя в классе и быстрее находят общий язык с другими», — сообщил URA.RU Андреев. По данным центра, у каждого третьего челябинского дошкольника есть признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Но трудности с вниманием и усидчивостью встречаются и у обычных детей. Для них новая методика становится полезным инструментом подготовки к школе. Занятия в челябинском центре проходят в формате игры. Ребенку дают мяч и задания, которые проецируются на стену. Чтобы пройти испытание, нужно не только сосредоточиться, но и договориться с товарищами. Так развивается концентрация, память и умение работать в команде. Разработку изучили министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Алексей Текслер. Руководители побывали 2 сентября в гостях у центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...