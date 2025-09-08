Аккаунт Путина в MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки

Официальный канал президента РФ Владимира Путина набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки. Это заметил в мессенджере корреспондент URA.RU.
Отмечается, что официальный канал президента в мессенджере MAX стал работать 8 августа. Об этом сообщали в telegram-канале Кремля.
Российский мессенджер MAX в последнее время демонстрирует значительный рост популярности: число его пользователей превысило 30 миллионов, а количество ежедневных звонков достигло 8 миллионов. Также с момента запуска мессенджера пользователи отправили больше 1 миллиарда сообщений.
