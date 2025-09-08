08 сентября 2025

«Известия»: банки затягивают закрытие счетов россиянам

Банки в России тянут с закрытием счетов до полугода
Банки в России тянут с закрытием счетов до полугода

Банки в России все чаще затягивают закрытие счетов граждан — этот процесс может занимать месяцы и доходить до года. Из-за блокировок по закону 115-ФЗ для клиентов это зачастую единственная возможность вернуть свои деньги. Об этом рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. 

«Банки затягивают россиянам закрытие счетов и возврат средств до полугода. По закону деньги клиенту должны вернуть не позднее, чем через семь дней после подачи заявления, но на практике этот процесс нередко растягивается на месяцы. Формально у них есть на это право, пока они проверяют сомнительные операции, и срок тут не ограничен, даже если человек остается без денег на счете на год», — рассказал Чернов «Известиям».

Эксперты издания поясняют, что число жалоб на подобные задержки выросло. Причинами называют усиление проверок по подозрению в отмывании средств и финансировании терроризма, ошибки в документах и сложные транзакции. В отдельных банках процедура может занимать до четырех месяцев и более, а иногда счет не закрывают годами. При этом клиенты остаются без доступа к своим сбережениям, что вызывает массовое недовольство.

Ранее Банк России обязал банки подробно разъяснять клиентам причины блокировки счетов и ограничений, а также указывать, на основании какого закона принимаются такие меры. За первое полугодие 2025 года количество жалоб на подобные действия банков выросло на 28% и достигло 182,4 тысячи, основными причинами стали блокировки операций и приостановка обслуживания. Центробанк отмечал, что такие меры необходимы для борьбы с финансовым мошенничеством.

