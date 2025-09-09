Аэропорт Сочи приостановил работу

В сочинском аэропорту временно ограничены взлет и посадка самолетов. Об этом проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. По его словам, данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропорту Тамбов (Донское) уже принимались схожие меры по ограничению работы с целью обеспечения безопасности воздушного движения. Данные ограничения вступили в силу с 1:01 по московскому времени.
