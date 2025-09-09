Отцу четырех погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей вынесли приговор

В Назаровском городском суде Красноярского края вынесли вердикт по делу Дмитрия Виноградова: его четверо несовершеннолетних детей умерли после воздействия дихлофоса в поселке Красная Сопка. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Об этом сообщили в следственном комитете региона.
«На основании собранных следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Назаровского района. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности четверым своим детям», — говорится в telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Следствие и суд установили: 20 сентября 2024 года глава семьи, не ознакомившись с инструкцией на баллончике инсектицида и не соблюдав меры предосторожности. Он превысил норму расхода, обработал дом, аэрозоль попал на пищевые продукты, кухонную посуду, мебель и постельные принадлежности.
Как пишет ведомство, 21 сентября 2024 года все члены семьи почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья с признаками кишечного расстройства и были госпитализированы. Несмотря оказанную медицинскую помощь, четверо детей в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет скончались от острого отравления. Судебно-химическая экспертиза подтвердила наличие компонентов инсектицида в биологических объектах детей.
Ранее сообщалось, что дихлофос, который обнаружили в доме у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой. Об этом заявили представители Новосибирского завода «Сибар», где производят средства от насекомых.
