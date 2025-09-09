Что произойдет с рублем и кредитами после снижения ключевой ставки: прогнозы аналитиков

Снижение ключевой ставки Банком России может привести к ослаблению курса рубля. Такой прогноз озвучил экономист Павел Пенкин. Существенного падения курса национальной валюты ожидать не стоит. Центральный банк (ЦБ) России полностью контролирует и регулирует ситуацию на валютном рынке, поэтому любые колебания останутся в допустимых пределах. О том, какие последствия могут быть после снижения ключевой ставки, — в материале URA.RU.
Предположения аналитиков
По мнению аналитика Дмитрия Савченко, Банк России может продолжить снижение ключевой ставки. Он уточнил, что уже в сентябре ожидается уменьшение ставки, которое составит 2%. Причиной для смягчения денежно-кредитной политики стало замедление инфляции в июле и августе.
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов уточнил, что на предстоящем заседании Центробанк может выбрать между двумя вариантами снижения: на 100 или 200 базисных пунктов. Решение о снижении ключевой ставки окажет влияние на стоимость кредитов и вкладов, а также может простимулировать инвестиционную активность.
К чему приведет снижение ставки на рынках
Акции
Рынок акций в России уже учел в котировках ожидания снижения ключевой ставки Банком России более чем на 100 базисных пунктов. Об этом сообщает инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин. По оценке эксперта, немедленная реакция рынка может быть сдержанно позитивной, но основной эффект от решения регулятора проявиться в ближайшие месяцы.
Как отмечают аналитики ФГ «Финам», если Центробанк снизит ставку на 150–200 базисных пунктов, ожидается умеренный рост подешевевших акций. Руководитель отдела анализа акций Наталья Малых прогнозирует восстановление индекса Мосбиржи в район отметки 3000 пунктов при отсутствии резких изменений. Наибольшую выгоду получат компании с высокой долговой нагрузкой и крупными инвестиционными программами, а также застройщики, для которых ипотечные продажи тесно связаны с уровнем кредитных ставок.
Облигации
На рынке облигаций активность снизилась. В августе объем торгов долговыми бумагами упал на 36% к июлю — до 2,7 трлн рублей. Аналитики объясняют это ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и сезонными факторами, пишет «Коммерсант». Сверхреакции на решение по ставке не прогнозируется — инвесторы будут следить за риторикой ЦБ и ждать октябрьского заседания, когда будет представлен обновленный прогноз.
Валюта
На валютном рынке эффект от снижения ключевой ставки проявится ближе к концу года, при этом доллар может подняться до 81–82 рублей, а евро — до 95–96 рублей, считает Бахтин. Влияние ставки на курс рубля ограничено движением капитала. Экономисты ожидают постепенного ослабления российской валюты по мере восстановления импорта и оживления кредитования.
Что будет с кредитами
Ведущие российские банки будут повышать ключевую ставку по потребительским кредитам и ипотеке на 3–5 процентных пункта, как это делалось ранее. Об этом заявил депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин. Такая динамика обусловлена прямой зависимостью между стоимостью привлечения средств и уровнем ключевой ставки.
«Изменения коснутся рынка ипотеки и потребительских кредитов. Процентный показатель формируется по формуле: ключевая ставка плюс 3–5 п.п. таким образом, если ключевая ставка опустится до 17%, новые кредитные предложения окажутся в диапазоне 20–22%», — приводит слова Никитина «Газета.Ru».
Что произойдет с вкладами
Крупнейшие российские банки снизят ставку на 2 пункта. Изменение ключевой ставки напрямую влияет на доходность депозитов, сообщает Бахтин. По его словам, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков после заседания ЦБ опустится в диапазон 14?15%. Аналитик отметил, что некоторые организации уже начали корректировать условия по срочным вкладам, не дожидаясь итогов ближайшего заседания совета директоров.
Рубль ослабеет
Снижение ключевой ставки Банком России приведет к постепенному ослаблению курса рубля. По словам аналитиков, решение совета директоров ЦБ РФ окажет влияние на валютный рынок в течение нескольких месяцев и может усилить девальвационные тенденции к концу года. Эксперты прогнозируют, что доллар в сентябре может стоить 81–82 рубля, евро — 95–96 рублей, а юань — 11,3–11,5 рубля.
Будущее ключевой ставки
ЦБ может вновь снизить ключевую ставку на следующем заседании в октябре. Об этом сообщили директор департамента макроэкономических исследований аналитической компании «ФинЭксперт» Алексей Никитин. По их оценке, вероятность снижения составляет более 70%. Решение будет зависеть от инфляции, рынка труда, динамики рубля и других экономических индикаторов.
«Прогноз на заседание 24 октября предполагает высокую вероятность очередного снижения ставки — на один или половину процентного пункта — при условии сохранения благоприятной инфляционной динамики. Это станет очередным шагом к достижению целевого уровня в 15–16% к концу года», — сказал Никитин.
