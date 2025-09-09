В Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма

В Ейске Краснодарского края произошел пожар на территории дельфинария. Огонь распространился также на соседнюю крокодиловую ферму. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) муниципалитета.
«На месте работают оперативные службы. Идет проливка конструкций», — заявили «Известиям» в ЕДДС, комментируя ситуацию с возгоранием дельфинария и крокодиловой фермы в Краснодарском крае.
По предварительной информации, в результате происшествия животные не пострадали. Эвакуация людей не потребовалась. Причины возгорания будут установлены по итогам проверки и работы экспертов.
В последние недели на территории Краснодарского края фиксируются различные чрезвычайные происшествия, связанные с возгораниями. Так, ранее в Северском районе после падения обломков беспилотника загорелась трава и были повреждены жилые дома, а в Краснодаре в конце августа в результате атаки дронов произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.