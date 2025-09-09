Shot: в зоопарке в Ейске в пожаре погибли все крокодилы и другие рептилии

Все крокодилы и другие рептилии погибли в результате крупного пожара в зоопарке «Крокодиловый каньон» в Ейске ночью 9 сентября. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Предварительно, причиной возгорания называют поджог. Официально эту версию пока не подтвердили.
«Все крокодилы и другие рептилии погибли в зоопарке в Ейске», — передают авторы канала. При этом они отмечают, что руководство зоопарка отказалось сотрудничать со следствием и предоставить информацию по численности животных.
Пожар начался около часа ночи, ликвидировать его удалось к трем часам. На момент прибытия пожарных вся территория павильона с рептилиями была охвачена огнем. Рядом с «Крокодиловым каньоном» находятся «трогательный зоопарк», где содержатся лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Эти зоны не пострадали, хотя ранее сообщалось о возгорании в том числе и на территории дельфинария. На месте продолжают работать эксперты и следователи.
