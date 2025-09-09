Минфин намерен продать Домодедово до конца года

Минфин планирует продать аэропорт Домодедово инвестору до конца 2025 года. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
«Посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — рассказал Силуанов в интервью Радио РБК. По его словам, на покупку аэропорта уже есть потенциальный претендент, однако подробности о нем не раскрываются. Министр также заявил, что продажа будет проходить на открытых торгах.
Домодедово, один из крупнейших аэропортов страны, летом 2025 года перешел в собственность государства после судебных разбирательств. Передача Домодедово в стала итогом иска Генпрокуратуры к прежним совладельцам — Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В качестве соответчиков выступали и компании, связанные с управлением аэропортом: «Домодедово Карго», «Домодедово Эрфилд», «Домодедово эрпорт хендлинг», «Домодедово Авиэйшн Секьюрити», «Фонд Атлант Фаундейшн», «Аламо (трасти) си вай лимитед» и другие структуры.
Прокуратура мотивировала иск необходимостью защиты национальных интересов, обеспечения безопасности государства и устранения незаконного иностранного контроля над стратегическими предприятиями авиационной отрасли. Каменщик и Коган являлись резидентами иностранных государств — Турции, ОАЭ и Израиля. В июне арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Генпрокуратуры о передаче указанных компаний в доход государства. Апелляционная инстанция подтвердила это решение 1 сентября, отклонив жалобу Дмитрия Каменщика.
В июне управляющим директором группы компаний Домодедово был назначен Андрей Иванов, ранее занимавший пост первого заместителя министра экономического развития и работавший генеральным директором ООО «Внуково — управление активами». Новый руководитель охарактеризовал состояние аэропорта как предбанкротное. По оценке Иванова, чистый убыток Домодедово по итогам года может составить порядка 10 миллиардов рублей при выручке около 30 миллиардов рублей. Общий долг аэропорта оценивается в 70 миллиардов рублей, а ежегодные выплаты по процентам достигают 8 миллиардов рублей.
В июле совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил о готовности рассмотреть покупку Домодедово при его выставлении на торги Росимуществом. Однако Ванцев воздержался от оценки стоимости актива, сославшись на недостаток информации о его финансовом положении. Он также сообщил, что ранее вел переговоры с прежними совладельцами Домодедово о возможной консолидации столичных аэропортов.
