На канал Путина в мессенджере Max за первые сутки подписались 150 тысяч человек

Официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль.Новости» в мессенджере Max после запуска набрал более 150 тысяч подписчиков. Столько человек подписалось только за первые сутки с момента создания канала.
В настоящий момент число подписчиков на официальном канале президента России «Кремль.Новости» составляет 152 тысячи человек. Сам канал был создан накануне, 8 сентября, и к середине этого же дня на него подписались свыше 40 тысяч пользователей. В настоящий момент на канале размещено два поста, которые суммарно набрали около 25 тысяч реакций.
Для сравнения, на аналогичный канал Кремля в Telegram сейчас подписано более 292 тысяч человек. Пресс-служба президента России также ведет официальные аккаунты во «ВКонтакте», на YouTube и Rutube.
Сам Max за последнее время также значительно увеличил аудиторию. Количество пользователей превысило 30 миллионов, а число ежедневных звонков достигло восемь миллионов.
Компания VK представила мессенджер Max в марте 2025 года, а с 1 сентября этого же года его предустановка стала обязательной на всех новых мобильных устройствах, реализуемых на российском рынке. Данная платформа дает возможность пользователям обмениваться сообщениями, совершать голосовые вызовы, пересылать файлы и многое другое. Кроме того, сервис интегрирует бизнес-приложения и чат-боты для решения повседневных задач.
