РКН завел канал в MAX

Роскомнадзор завел канал в мессенджере MAX
Роскомнадзор завел канал в мессенджере MAX

Роскомнадзор запустил официальный канал в российском мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на своей странице в отечественной соцсети.

«Мы идем в ногу со временем — Роскомнадзор теперь и в MAX! Хотите быть в курсе наших новостей первыми? Не забывайте подписываться», — говорится в сообщении РКН.

Ранее правительство России объявило о запуске собственного официального канала в мессенджере MAX. Новый канал предназначен для размещения наиболее значимых новостей. Теперь пользователи смогут оперативно получать информацию о деятельности премьер-министра Михаила Мишустина, а также других представителей правительства, в удобном и привычном для многих формате.

