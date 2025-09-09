РКН завел канал в MAX

Роскомнадзор запустил официальный канал в российском мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на своей странице в отечественной соцсети.
«Мы идем в ногу со временем — Роскомнадзор теперь и в MAX! Хотите быть в курсе наших новостей первыми? Не забывайте подписываться», — говорится в сообщении РКН.
Ранее правительство России объявило о запуске собственного официального канала в мессенджере MAX. Новый канал предназначен для размещения наиболее значимых новостей. Теперь пользователи смогут оперативно получать информацию о деятельности премьер-министра Михаила Мишустина, а также других представителей правительства, в удобном и привычном для многих формате.
