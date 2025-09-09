Доллар резко вырос: что ослабляет рубль и чего ждать до конца года

Курс доллара по отношению к рублю впервые с апреля превысил отметку в 85 рублей, а евро — поднялся выше 98 рублей впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные на международной валютной площадке Forex. По состоянию на 13:12 по московскому времени стоимость доллара достигла 84,05 рубля, что соответствует росту на 1,92%.
В ходе торгов американская валюта поднималась до максимального значения в 85,34 рубля — последний раз подобный уровень фиксировался 10 апреля текущего года. Курс евро на 13:21 составил 98,02 рубля, увеличившись на 1,05%. В ходе сессии был зафиксирован максимум в 98,08 рубля. Ранее евро торговался выше этой отметки 7 марта, а до этого — 13 февраля. Что ослабляет рубль и чего ждать до конца года — в материале URA.RU.
Что ослабляет рубль
Рост геополитической напряженности
Одним из главных факторов ослабления рубля стали высказывания президента США Дональда Трампа, которые увеличили вероятность введения новых санкций в отношении России. Эти события незамедлительно оказали давление на курс российской валюты.
Снижение ключевой ставки
С июня 2025 года Банк России приступил к поэтапному снижению ключевой ставки, за два заседания понизив ее с 21% до 18% годовых. Согласно прогнозам, к завершению текущего года ставка может быть уменьшена до 16% годовых. Понижение ключевой ставки снижает привлекательность вложений в рублевые активы и способствует оттоку капитала, что оказывает дополнительное давление на курс рубля.
Корректировка бюджетной и валютной политики
Власти полностью отменили требование по обязательной продаже экспортной валютной выручки, что привело к сокращению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Дополнительно, расширяющийся дефицит бюджета создает условия для дальнейшего ослабления рубля, поскольку снижение курса национальной валюты увеличивает рублевые доходы экспортеров и способствует более эффективному исполнению бюджета.
Ценовая динамика на рынке нефти
С начала текущего года котировки нефти марки Brent снизились на 11%. По оценке аналитиков, осенью ожидается дальнейшее падение цен — до 55–58 долларов за баррель к концу года. Удешевление нефти приводит к сокращению валютных поступлений экспортеров из России, что негативно отражается на динамике рубля даже с учетом действующего бюджетного правила.
Прогнозы
Рост доллара
Аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что в оставшиеся месяцы 2025 года рубль продолжит демонстрировать тенденцию к ослаблению. По словам эксперта, период наилучшей динамики российской валюты остался позади, а к концу года курс доллара может достичь отметки около 90 рублей. Среди основных причин этого он выделил восстановление объемов импорта и сокращение поступлений от экспорта.
Осенние прогнозы
Эксперты представляют различные сценарии динамики курса доллара на осень. В сентябре, по их оценкам, доллар, вероятнее всего, будет находиться в пределах 78–83 рублей. Вместе с тем, при неблагоприятных изменениях мировой экономической ситуации не исключены отклонения выше обозначенного диапазона.
В октябре коридор может расшириться до 79–86 рублей за доллар. В ноябре увеличивается риск того, что курс превысит отметку в 86 рублей. В случае, если стоимость нефти удержится на уровне около 60 долларов за баррель, доллар может укрепиться до 85–88 рублей.
В осенний период на динамику рубля будут оказывать влияние ряд основных факторов. К числу наиболее значимых по-прежнему относятся мировые цены на нефть и объемы экспорта, которые играют ключевую роль в формировании курса российской валюты.
Традиционное увеличение государственных расходов в заключительные месяцы года способно оказать дополнительную поддержку рублю. Вместе с тем, возможное понижение ключевой ставки будет создавать давление на валюту. Геополитическая обстановка продолжает оставаться основным источником неопределенности для рублевого курса.
Возможные сценарии
Эксперты рассматривают три основных варианта развития ситуации на осень 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу текущего года курс доллара ожидается в диапазоне от 90 до 95 рублей. В случае усиления санкционного давления или существенного снижения мировых цен на нефть, по негативному сценарию доллар может не только превысить отметку 90 рублей, но и достичь уровня 110 рублей. При благоприятном развитии геополитической обстановки аналитики допускают укрепление рубля и стабилизацию курса в пределах 70–80 рублей за доллар.
Рекомендации по покупке валюты
Диверсификация портфеля
Специалисты советуют не концентрировать все активы в одной валюте, а использовать текущую рыночную ситуацию для расширения инвестиционного портфеля. Вместо поспешного обмена средств рекомендуется распределять инвестиции между различными валютами и финансовыми инструментами.
Альтернативные валюты
При покупке валют можно прибегнуть к альтернативным вариантам доллара. В качестве замены доллару США аналитики обращают внимание на следующие инструменты:
- китайский юань — активно применяется во внешнеторговых расчетах и в меньшей степени зависит от санкционных рисков;
- евро — может быть интересен инвесторам и потребителям, имеющим финансовые обязательства или инвестиционные интересы в европейских странах;
- золото — традиционно считается защитным активом, особенно актуальным в условиях волатильности валютных рынков и геополитической неопределенности.
Инвестиционный горизонт
Планируя приобретение иностранной валюты, эксперты рекомендуют рассматривать такие вложения как среднесрочные. По их оценкам, в ближайшее время курс доллара к рублю, вероятно, будет находиться в диапазоне 79–80,5 рубля, однако к концу текущего года возможен рост до 90–95 рублей.
Взвешенность при принятии решений
Аналитики подчеркивают важность взвешенного подхода в условиях повышенной волатильности и неопределенности на валютном рынке. Вместо попыток предугадать оптимальный момент для покупки иностранной валюты рекомендуется придерживаться стратегии поэтапного и регулярного приобретения.
