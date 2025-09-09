Суд вынес окончательное решение по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова

Приговор Тимуру Иванову вступил в законную силу
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Первый апелляционный суд признал законным приговор в отношении Иванова Тимура Вадимовича. Решение Московского городского суда апелляционная инстанция признала законным, приговор вступил в силу», — сообщили в пресс-службе суда. В заседании принимал участие сам Иванов. Об этом сообщил ТАСС.

Адвокаты просили отменить обвинительный приговор, направить дело на новое рассмотрение или полностью оправдать экс-чиновника. В заседании принимал участие сам Иванов.

Защита Иванова намерена подать кассационную жалобу на вынесенный приговор. «Теперь пойдем отстаивать права нашего подзащитного в кассационную инстанцию», — сообщил адвокат Иванова Денис Балуев. 

Иванов был приговорен к 13 годам колонии за растрату при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Материалы уголовного дела насчитывают 89 томов.

Суд постановил запретить Иванову в течение четырех лет осуществлять любую деятельность, связанную с руководством, организационно-распорядительными или административно-хозяйственными обязанностями в коммерческих и прочих организациях. Кроме того, ему назначено ограничение свободы на два года. Также Иванов лишен государственной награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», пишет РАПСИ.

