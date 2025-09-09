«Дым над Катманду»: россияне в протестующем Непале делятся тревожными подробностями

Безопасности россиян, находящихся в Непале, несмотря на продолжающиеся антиправительственные волнения, ничего не угрожает. Об этом сообщили представители российского посольства в Катманду. По словам дипломатов, все обращения от граждан России принимаются и тщательно рассматриваются.
Все россияне проживают в районах, где обеспечены необходимые меры безопасности, по крайней мере, это относится к тем лицам, о которых у посольства имеется информация. В то же время в диппредставительстве предупредили о возможных трудностях, связанных с вероятным закрытием международного аэропорта Трибхуван. Реакция россиян на массовые протесты в Непале — в материале URA.RU.
«Из дома страшновато выходить»: россияне о ситуации в Катманду
Российские туристы поделились своими впечатлениями о происходящих в Непале протестах. По их словам, местные жители предупреждают о возможном введении комендантского часа на два дня, при этом супермаркеты продолжают работать. Один из туристов рассказал, что из окна его жилья в Катманду видны как минимум три крупных пожара, сам он проживает в районе, где расположены правительственные учреждения и резиденции.
Также отмечается, что на улицах слышны крики протестующих. Некоторые россияне признаются, что опасаются покидать свои дома, несмотря на то что запасы продуктов практически исчерпаны. Другой очевидец сообщил о произошедших взрывах на холме рядом с его местом проживания — по его словам, было слышно уже два взрыва.
Власти призывают сдавать кровь для местных госпиталей. Один из россиян отметил, что его персонал вынужден был остаться на ночь в офисе из соображений безопасности. Протестные акции фиксируются и в других городах, в частности в Покхаре, где они проходят практически на каждом шагу. Россияне считают, что акции протеста, скорее всего, продолжатся и завтра, дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным.
«Туристам безопасно»: туристическая зона остается спокойной
Туристический район города Покхара в Непале сохраняет спокойную обстановку, несмотря на масштабные протестные акции, проходящие в стране. Об этом сообщила гражданка России, проживающая в этом регионе.
По ее словам, волнения и ограничения коснулись других районов города, тогда как туристическая зона функционирует в обычном режиме. Город Покхара находится на расстоянии 198 километров к западу от столицы Непала — Катманду.
«Все заволокло дымом»: россияне рассказали о поджогах в столице
В связи с массовыми протестами в районе Катманду в воздухе ощущается сильный запах дыма и горящей резины. Все заведения общественного питания и торговые точки приостановили работу. О ситуации в стране телеканалу «Россия 24» сообщил россиянин Андрей Широбоков, находящийся в городе Лалитпур, расположенном неподалеку от столицы. По его словам, на территории Лалитпура введен комендантский час.
"Сейчас все вокруг заволокло дымом. Такой стоит запах гари в воздухе, жженой резины. Поскольку сам Катманду находится в низине, то есть весь запах сохраняется", – рассказал Широбоков. Он также подчеркнул, что в сложившейся обстановке жителям и гостям города не рекомендуется покидать помещения.
Туристы не могут покинуть страну
Несколько сотен россиян оказались заблокированы в Непале из-за масштабных протестных акций. По данным telegram-канала Shot, наибольшее количество российских туристов находится в столице Непала — Катманду. Туристы и местные жители сообщают, что вынуждены оставаться в своих домах и гостиницах. По словам россиян, по всей стране фиксируются многочисленные возгорания, участники протестов выдвигают требования о смене власти и поджигают дома представителей местной администрации. В небе задействованы военные вертолеты, экипажи которых предпринимают попытки подавить протестные выступления, сбрасывая воду на собравшихся.
«Сижу в квартире»: как россияне переживают протесты
Россиянка, пребывающая в Непале уже в шестой раз на зимовке, в беседе с RT сообщила, что находится в своей квартире и слышит лишь отдаленные крики протестующих, воздерживаясь от выхода на улицу. По ее словам, район, в котором она проживает, отличается спокойствием, и непосредственной угрозы для себя она не ощущает. Илва выразила надежду, что ситуация стабилизируется в ближайшие дни.
Закрыли в кафе: туристов спасают местные
Одна из гражданок России сообщила в соцсетях, что, оказавшись в одном из непальских кафе, была заперта внутри вместе с другими посетителями по решению владельца заведения. Как пояснил сам хозяин, такие меры были приняты из соображений безопасности из-за приближающихся к кафе протестующих. Практически все заведения в популярном туристическом районе Тамель в настоящее время закрыты, за исключением отдельных супермаркетов, которые продолжают обслуживать покупателей.
